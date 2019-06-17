Россияне и грузины устроили перестрелку в Турции

В Стамбуле произошла драка со стрельбой и поножовщиной между гражданами России и Грузии, погибли два человека. Об этом сообщает издание Rusturkey cо ссылкой на DHA.

Конфликт произошел утром в понедельник на улице Генчтюрк. После словесной перепалки дерущиеся перешли к драке с использованием холодного и огнестрельного оружия.

На месте происшествия погиб россиянин, он получил ножевое ранение в брюшную полость. Гражданин Грузии скончался в больнице от огнестрельного ранения в голову.

Остальным участникам драки удалось скрыться. Сейчас их разыскивает полиция.