Сторонники Ивана Голунова подали в суд на мэрию Тюмени

Председатель тюменского отделения «Партии перемен» Никита Кифорук подал иск на мэрию Тюмени . Об этом он сам сообщил «URA.RU». Причиной, по словам оппозиционера, стали незаконные требования администрации по согласованию митинга в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова

11 июня активисты обратились в комитет по межнациональным отношениям Тюмени с уведомлением о проведении митинга 23 июня на Центральной площади города. Среди целей мероприятия значились «привлечение общественного внимания к уголовному делу, возбужденному в отношении Голунова; выражение требований о прекращении уголовного преследования Голунова». 13 июня из мэрии поступил ответ с требованием изменить цели митинга, так как уголовное дело в отношении Голунова было прекращено.

«Я счел это требование незаконным, поскольку мэрия не вправе вмешиваться в содержательную часть митинга»,

— заявил Кифорук агентству. 17 июня он подал иск в Центральный суд Тюмени с требованием обязать администрацию согласовать митинг.

Получить оперативный комментарий от комитета по межнациональным отношениям не удалось. В ведомстве не ответили на звонок.