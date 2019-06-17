Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сторонники Ивана Голунова подали в суд на мэрию Тюмени 

Ura.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Председатель тюменского отделения «Партии перемен» Никита Кифорук подал иск на мэрию Тюмени. Об этом он сам сообщил «URA.RU». Причиной, по словам оппозиционера, стали незаконные требования администрации по согласованию митинга в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
11 июня активисты обратились в комитет по межнациональным отношениям Тюмени с уведомлением о проведении митинга 23 июня на Центральной площади города. Среди целей мероприятия значились «привлечение общественного внимания к уголовному делу, возбужденному в отношении Голунова; выражение требований о прекращении уголовного преследования Голунова». 13 июня из мэрии поступил ответ с требованием изменить цели митинга, так как уголовное дело в отношении Голунова было прекращено.
«Я счел это требование незаконным, поскольку мэрия не вправе вмешиваться в содержательную часть митинга»,
— заявил Кифорук агентству. 17 июня он подал иск в Центральный суд Тюмени с требованием обязать администрацию согласовать митинг.
Получить оперативный комментарий от комитета по межнациональным отношениям не удалось. В ведомстве не ответили на звонок.
Голунова задержали 6 июня в центре Москвы. При личном досмотре у него нашли запрещенные вещества, после чего журналиста обвинили в покушении на сбыт наркотиков. Голунов заявил, что вещества ему подбросили. История получила широкий общественный резонанс. В итоге 11 июня с Голунова сняли все обвинения и освободили его из-под домашнего ареста, а президент России Владимир Путин уволил двух генералов, связанных с делом журналиста «Медузы».
Ura.Ru: последние новости
Под Пензой ОМОН расчистил от протестующих из-за цыган трассу, ведущую на Урал Звезде «Укрощение строптивого» грозит тюрьма за ужин с Путиным Ургант высмеял полицейских, задержавших Голунова
Комментарии1
Происшествия , Общество , Иван Голунов , Владимир Путин , Тюмень
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россию и Китай «затрясло». Возможен взрыв21
Планы США оставить РФ без света нашли подтверждение4
Московские полицейские массово решили уволиться241
Пилотов сгоревшего SSJ боятся сажать за штурвал15
В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку9
Видео
00:17
600 тысяч вопросов поступило на прямую линию с Путиным
Политика
00:57
Пилотов сгоревшего SSJ боятся сажать за штурвал
Происшествия Катастрофы
02:05
«Град» накрыл террористов в Идлибе
Армия Войска
10:17
В докладе о SSJ-100 нашли «незамеченную деталь»
Происшествия
06:04
Лавров и глава МИД Южной Кореи подводят итоги встречи
Политика
01:21
Появилось видео плавления спутников в атмосфере Земли
Наука и техника
00:38
Врачи рассказали о состоянии Алибасова
Шоу-бизнес
02:06
Калягин госпитализирован
Шоу-бизнес
03:29
США заговорили о новой войне
В мире Статьи
03:33
Умер серийный отравитель пассажиров электричек
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение