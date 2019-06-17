Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Генпрокуратура выявила многочисленные нарушения в Росрыболовстве 

RT на русском + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Генеральная прокуратура провела проверку Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство), в ходе которой были выявлены многочисленные нарушения законодательства.
Об этом говорится на сайте ведомства.
«Генеральная прокуратура… провела проверку деятельности Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство) и его территориальных органов. Выявлены многочисленные нарушения законодательства, направленного на сохранение и воспроизводство водных биологических ресурсов», — указывается в заявлении.
Согласно данным прокурорской проверки, ведомством не была обеспечена должным образом реализация контрольно-надзорных полномочий в сфере охраны рыбных ресурсов.
«Ведомством не искоренена практика незаконной выдачи разрешений на вылов. Ненадлежащим образом осуществляется государственный мониторинг водных биоресурсов и информационное обеспечение рыбохозяйственной отрасли. Росрыболовством не было обеспечено целевое и эффективное использование средств федерального бюджета и выполнение функций государственного заказчика в области охраны и воспроизводства рыб», — уточняется в сообщении.
В связи с этим были приняты меры организационного и дисциплинарного характера по устранению выявленных прокурорами нарушений и их профилактике.
«К дисциплинарной ответственности по результатам проведённых служебных проверок привлечены 12 должностных лиц органов Росрыболовства, в том числе 7 — из числа руководящего состава», — указали в ведомстве.
Ранее прокурорская проверка выявила ряд нарушений в Оренбургском государственном колледже, сообщает RIA56. В частности, учащихся незаконно привлекали к труду.
В мае прокуратура выявила многочисленные нарушения в работе учреждений здравоохранения Хакасии.
RT на русском: последние новости
В полиции опровергли данные о массовом увольнении из УВД, которое задерживало Голунова В Китае зафиксировали подземные толчки на границе с КНДР В Геленджике туристка упала с 20-метровой скалы
Комментарии
Происшествия , Генпрокуратура РФ , Росрыболовство
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россию и Китай «затрясло». Возможен взрыв34
Планы США оставить РФ без света нашли подтверждение12
Московские полицейские массово решили уволиться268
Пилотов сгоревшего SSJ боятся сажать за штурвал22
В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку9
Видео
00:17
600 тысяч вопросов поступило на прямую линию с Путиным
Политика
00:57
Пилотов сгоревшего SSJ боятся сажать за штурвал
Происшествия Катастрофы
02:05
«Град» накрыл террористов в Идлибе
Армия Войска
10:17
В докладе о SSJ-100 нашли «незамеченную деталь»
Происшествия
06:04
Лавров и глава МИД Южной Кореи подводят итоги встречи
Политика
01:21
Появилось видео плавления спутников в атмосфере Земли
Наука и техника
00:38
Врачи рассказали о состоянии Алибасова
Шоу-бизнес
02:06
Калягин госпитализирован
Шоу-бизнес
03:29
США заговорили о новой войне
В мире Статьи
03:33
Умер серийный отравитель пассажиров электричек
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение