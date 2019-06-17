На фоне дела Голунова уволились почти 50 полицейских

Из УВД по Западному административному округу Москвы уволились 45 полицейских. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, полицейские уходят вслед за начальником УВД по ЗАО Андреем Пучковым , которого ранее отправили в отставку на фоне дела журналиста Ивана Голунова

Mash утверждает, что сотрудники полиции таким способом «протестуют из-за решений руководства».

Сотрудники УВД по ЗАО задержали Голунова днем 6 июня. В полиции сообщили о найденных у него в рюкзаке и дома наркотиках, а позже обвинили его в покушении на сбыт в особо крупном размере.

Сам Голунов заявил, что никогда не принимал наркотики, а найденные у него вещества были подброшены. Также журналист сообщил о нарушениях со стороны полицейских (не пускали адвоката, отказывались взять смывы с ладоней и срезы с ногтей, необоснованно применяли физическую силу). По результатам анализа мочи, проверки смывов с ладоней и ногтевых пластин эксперты не обнаружили в организме Голунова следов наркотиков или психотропных веществ.

В суде Голунов назвал причиной преследования свои статьи о похоронном бизнесе. Суд отправил журналиста под домашний арест на два месяца, но 11 июня МВД прекратило уголовное дело Голунова, его освободили из-под домашнего ареста.