В докладе о SSJ-100 нашли «незамеченную деталь»

Telegram-канал Baza опубликовал ранее неизвестные подробности катастрофы Sukhoi Superjet 100, сгоревшего 5 мая после экстренной посадки в столичном Шереметьево. Так, на распространение огня по салону повлияла задняя дверь, открытая бортпроводником.

Об этом автору сообщения рассказал эксперт, принимавший участие в подготовке доклада Межгосударственного авиационного комитета (МАК). По словам специалиста, открытая во время эвакуации задняя дверь салона поспособствовала моментальному задымлению лайнера.

«Если бы задняя дверь оставалась закрытой, огонь и дым проникал в салон самолета гораздо медленнее. А так дым затягивало в салон», — отметил эксперт, подчеркнув, что именно таким образом (открыв переднюю и заднюю двери) пилоты проветривают борт.

Исследовав повреждённый самолёт, эксперты обнаружили, что багажный отсек пострадал от огня меньше всего, в том числе из-за закрытых дверей: на передней стенке отсека и багаже пассажиров найдены только следы копоти. Чего нельзя сказать о пассажирском отсеке, который выгорел практически полностью.

Вечером 5 мая лайнер Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» , летевший из Москвы в Мурманск, загорелся во время аварийной посадки в Шереметьево . На борту самолета находились 78 человек.

В результате происшествия погиб 41 человек. Выжили 37 человек, четверо из них — члены экипажа.

Сообщалось, что в самолет ударила молния, из-за чего на борту временно перестала работать радиосвязь и лайнеру пришлось вернуться в Шереметьево. СМИ писали, что возгорание началось после того, как самолет столкнулся с землей во время посадки и сломал заднюю стойку шасси.

14 июня был опубликован отчёт о катастрофе, согласно которому версия о попадании молнии подтвердилась. В результате у самолёта отключился автопилот и была нарушена связь.