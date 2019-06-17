Старший сын экс-хоккеиста Соколова пришёл в сознание

Старший сын бывшего хоккеиста СКА Максима Соколова пришёл в себя после полученных ножевых ранений во время инцидента, в результате которого была убита его мать.

«Максим пришел в себя. Но он все еще в крайне тяжелом состоянии, поэтому ничего не говорит о произошедшем», — сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на анонимный источник.

13 июня в посёлке Новая Романовка Всеволожского района Ленинградской области было обнаружено тело женщины и её 18-летний сын, находящийся в тяжёлом состоянии. На месте преступления также присутствовал младший сын пострадавшей. Позднее появилась информация, что погибшая является женой известного хоккеиста Максима Соколова.

Ранее сообщалось, что младшего сына хоккеиста Соколова привезли в суд для выбора меры пресечения