Фокусник в Индии пропал во время трюка под водой

Популярный в Индии иллюзионист Чанчал Лахири пропал в реке Ганг во время исполнения трюка, передает PTI.

Инцидент произошел в Калькутте . Фокусник должен был выбраться из опущенной в воду запертой клетки, будучи закованным в цепи и связанным веревками. Однако после погружения клетки в воду ничего не произошло. Через некоторое время начались поиски Лахири.

«Мы попытались разыскать его, однако, по всей видимости, течение унесло иллюзиониста. Наши водолазы погрузились в реку на большую глубину, но без результата. Из-за наступившей вечером темноты нам пришлось приостановить операцию», — рассказали в местной полиции.

Лахири известен в Индии как «волшебник Мандрейк» и не раз демонстрировал сложные и опасные трюки, в том числе с погружением в запертой клетке под воду.

В ноябре прошлого года в США умер актер и иллюзионист Рики Джей. Он известен по фильмам «Завтра не умрет никогда» и «Ночи в стиле буги». Выступал в качестве консультанта в фильмах «Иллюзионист», «Престиж» и «Тринадцать друзей Оушена». Был известен по карточным фокусам и экспериментам с памятью.