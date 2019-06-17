Голодная акула напала на ребенка

В штате Северная Каролина, США , акула напала на ребенка и укусила его за ногу. Об этом сообщает информационный портал ABC News.

Инцидент произошел в воскресенье, 16 июня. Хищная рыба атаковала 8-летнего мальчика, когда он плавал неподалеку от острова Болд Хед Айленд. Она оставила на его ноге несколько неглубоких ран, после чего ребенка доставили на вертолете в местную больницу, где оказали необходимую помощь. Сейчас он находится в стабильном состоянии, и его здоровью ничего не угрожает.

По словам властей округа, они предположили, что на мальчика напала именно акула, основываясь на типе укусов. Вид и размер животного неизвестны, произошедшее расследуется.

За последний месяц это уже третье нападение в штате Северная Каролина. Ранее сообщалось, что акула напала на юношу и укусила его за ногу во время занятий серфингом. Пострадавшего немедленно доставили в больницу, чтобы оказать первую помощь. Подросток заявил, что не планирует бросать серфинг и обязательно вернется на пляж.