Люди погибли из-за стрельбы на рынке в Азербайджане

На западе Азербайджана на рынке села Беюк Кесик произошла стрельба, сообщает РИА "Новости".

В результате этого погибли три человека, в том числе два ребенка. Также восемь человек получили ранения.

По некоторым данным, стрельбу на рынке утроил недавно освобожденных из тюрьмы заключенный. Он застрелил женщину с двумя детьми и продавца из-за вражды между семьями.

В настоящее время в больницу были срочно доставлены все пострадавшие. Медики оценивают состояние одного из раненных, как тяжелое.

Кроме того, по факту случившегося началось расследование.