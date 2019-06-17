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Люди погибли из-за стрельбы на рынке в Азербайджане 

Газета.Ru + ещё 11 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
На западе Азербайджана на рынке села Беюк Кесик произошла стрельба, сообщает РИА "Новости".
В результате этого погибли три человека, в том числе два ребенка. Также восемь человек получили ранения.
По некоторым данным, стрельбу на рынке утроил недавно освобожденных из тюрьмы заключенный. Он застрелил женщину с двумя детьми и продавца из-за вражды между семьями.
В настоящее время в больницу были срочно доставлены все пострадавшие. Медики оценивают состояние одного из раненных, как тяжелое.
Кроме того, по факту случившегося началось расследование.
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Происшествия , В мире , Кавказ , Катастрофы , РИА Новости , Азербайджан
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