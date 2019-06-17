Голунов рассказал об отказе сдать отпечатки пальцев

Журналист Иван Голунов рассказал в интервью RT о попытках сотрудников правоохранительных органов провести следственные действия в отношении него без адвоката.

«Я отказывался от проведения всех процедур без адвоката, не подписывал документы. Единственное место, где я подписал, — когда мы поехали на медосвидетельствование. Это другое ведомство, это Департамент здравоохранения. Это пункт медосвидетельствования водителей, там довольно много камер, довольно строгая отчётность. Поэтому я решил, что здесь будет сложнее уничтожить какие-то доказательства», — сказал он.

Вместе с этим Голунов указал на то, что никакие бумаги, связанные с поездкой в данное место, не фигурируют в деле.

«Я там на всех бумажках, в том числе на пломбах, где мне нужно было поставить подпись, везде писал, что мне отказывают в предоставлении адвоката, не сообщают моим родственникам, где я нахожусь, я считаю действия сотрудников полиции незаконными и требую вызвать наряд полиции для установления этого факта и дальнейших разбирательств», — добавил он, отметив, что соответствующих документов в деле нет.

По словам Голунова, на дактилоскопической экспертизе он отказался сотрудничать с полицией без своего адвоката, и тогда поступило предложение взять его отпечатки пальцев силой.

«Мы пошли на дактилоскопическую экспертизу. Я сказал, что не буду сдавать, что я готов сдать отпечатки пальцев, но только в присутствии адвоката. Затем там была какая-то пикировка: а давайте мы ему зажмём наручниками руки и покатаем насильно. Так как я себя вёл довольно активно, повторял всё то же самое про адвоката, родственников и так далее, эксперт немножко испугалась, сказала, что нет, это невозможно, подушечки пальцев должны быть мягкие», — рассказал он.

Полная версия интервью — в материале RT.

Голунов был задержан 6 июня в центре Москвы. Во время досмотра у него в рюкзаке нашли пакет с наркотическими веществами. По словам Голунова, наркотики ему подбросили.

Во время судебного заседания он не признал вину в попытке сбыта наркотиков, а также заявил, что готов сотрудничать со следствием.