Умер серийный отравитель пассажиров электричек

Осенью 2018 года Басманный райсуд Москвы признал 51-летнего Виктора Крупника виновным в отравлении двух пассажиров электричек Горьковского направления и приговорил к 15 годам лишения свободы.

Крупник подсаживался к жертвам и предлагал им выпить водки, в которой заранее растворил психотропный препарат азалептин. Жертвы теряли сознание, злоумышленник обкрадывал их, а вещи сдавал ломбард. Обе жертвы Крупника скончались.

Мужчину подозревали в причастности к десяткам подобных преступлений, однако доказать удалось причастность к двум. При этом обвинительный приговор Басманного суда позже был отменен — вышестоящая инстанция сочла, что Крупнику было незаконно отказано в рассмотрении дела судом присяжных.

Новое рассмотрение дела длилось уже некоторое время, однако вчера Виктор Крупник был найден мертвым в своей камере в СИЗО №4.

Предварительной причиной смерти Крупника была названа острая сердечная недостаточность. Тем не менее по факту смерти обвиняемого была инициирована проверка.