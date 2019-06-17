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Умер серийный отравитель пассажиров электричек 

Рамблер 5 минут назад
Маньяк-отравитель умер в московском следственном изоляторе, сообщает «Московский комсомолец».
Осенью 2018 года Басманный райсуд Москвы признал 51-летнего Виктора Крупника виновным в отравлении двух пассажиров электричек Горьковского направления и приговорил к 15 годам лишения свободы.
Крупник подсаживался к жертвам и предлагал им выпить водки, в которой заранее растворил психотропный препарат азалептин. Жертвы теряли сознание, злоумышленник обкрадывал их, а вещи сдавал ломбард. Обе жертвы Крупника скончались.
Мужчину подозревали в причастности к десяткам подобных преступлений, однако доказать удалось причастность к двум. При этом обвинительный приговор Басманного суда позже был отменен — вышестоящая инстанция сочла, что Крупнику было незаконно отказано в рассмотрении дела судом присяжных.
Новое рассмотрение дела длилось уже некоторое время, однако вчера Виктор Крупник был найден мертвым в своей камере в СИЗО №4.
Предварительной причиной смерти Крупника была названа острая сердечная недостаточность. Тем не менее по факту смерти обвиняемого была инициирована проверка.
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Происшествия , Видео , Криминал , ФСИН , Московский комсомолец , Москва
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