Умер серийный отравитель пассажиров электричек

Серийный отравитель пассажиров электричек умер в СИЗО

Обвиняемый в серии отравлений пассажиров электричек умер в Москве СИЗО N4, сообщает "Московский комсомолец".

51-летний Виктор Крупник не дожил до приговора.

По данным СМИ, предварительная причина смерти — острая сердечная недостаточность.

Крупник обвинялся в двух убийствах одиноких пассажиров электричек. Жертв он выбирал, когда продавал питьевую воду в вагонах. К тем, кто не против выпить что-нибудь покрепче, он подсаживался и предлагал водку, разбавленную опасным препаратом У потерявшего сознание пассажира он забирал вещи и уходил.

Доказать удалось лишь два эпизода, несмотря на то, что изначально речь шла о десятках отравленных. Крупник настаивал на своей невиновности. Он утверждал, что к первому случаю вообще не имеет отношения, а во время второго он был уверен, что вещество действует как снотворное.

В прошлом году его приговорил к 15 годам лишения свободы, однако приговор отменили — суд счел незаконно отказали в рассмотрении его дела судом присяжных. Новый процесс был в стадии слушаний.