Умер серийный отравитель пассажиров электричек

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Серийный отравитель пассажиров электричек умер в СИЗО 

Газета.Ru 1 час назад
Обвиняемый в серии отравлений пассажиров электричек умер в Москве в СИЗО N4, сообщает "Московский комсомолец".
51-летний Виктор Крупник не дожил до приговора.
По данным СМИ, предварительная причина смерти — острая сердечная недостаточность.
Крупник обвинялся в двух убийствах одиноких пассажиров электричек. Жертв он выбирал, когда продавал питьевую воду в вагонах. К тем, кто не против выпить что-нибудь покрепче, он подсаживался и предлагал водку, разбавленную опасным препаратом У потерявшего сознание пассажира он забирал вещи и уходил.
Доказать удалось лишь два эпизода, несмотря на то, что изначально речь шла о десятках отравленных. Крупник настаивал на своей невиновности. Он утверждал, что к первому случаю вообще не имеет отношения, а во время второго он был уверен, что вещество действует как снотворное.
В прошлом году его приговорил к 15 годам лишения свободы, однако приговор отменили — суд счел незаконно отказали в рассмотрении его дела судом присяжных. Новый процесс был в стадии слушаний.
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Происшествия , Видео , Криминал , ФСИН , Московский комсомолец , Москва
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