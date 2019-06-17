Поцелуй смерти: девушку убили губы возлюбленного

Молодая канадка умерла от поцелуя со своим молодым человеком — он съел сэндвич с арахисовым маслом, а у девушки была аллергия на арахис, о которой он не знал. Мать девушки призвала других не совершать подобных ошибок.

Канаде 20-летняя девушка умерла после поцелуя со своим молодым человеком. Об этом сообщает издание Journal De Quebec.

О смерти девушки рассказала ее мать, Мишлен Дюкрэ, чтобы предостеречь других от подобного исхода.

У девушки, Мириам, была острая аллергическая реакция на арахис, а также астма. Незадолго до встречи ее молодой человек, не знавший об аллергии, съел сэндвич с арахисовым маслом. Спустя некоторое время после поцелуя с возлюбленным у Мириам начались проблемы с дыханием, но ингалятор для астмы не смог облегчить ее состояние.

Узнав, что ее парень недавно употреблял арахис, девушка попросила вызвать скорую помощь.

Прибывшие через восемь минут врачи предприняли реанимационные действия, но у Мириам развились осложнения по пути в больницу, нарушилась работа сердца и дыхательной системы. Вскоре после прибытия в клинику девушка скончалась. Результаты вскрытия показали наличие у нее тяжелой аннексии головного мозга. Это разновидность гипоксии, при которой кислород полностью перестает подаваться в головной мозг.

Мать девушки обратилась к читателям с призывом не повторить подобных ошибок, которые могут привести к фатальным последствиям.

Пищевая аллергия — один из самых распространенных видов аллергии. От нее, по данным Всемирной организации по аллергии, страдает до 520 млн человек.

Самые распространенные пищевые аллергены — это орехи, морепродукты, цитрусовые, мед, молоко.

Самое опасное проявление аллергии — анафилактический шок, быстрое и резкое повышение чувствительности организма при контакте с аллергеном. Его наиболее выраженные симптомы — отеки и затруднение дыхания из-за отека гортани.

И, если аллергический ринит не несет серьезной угрозы жизни, то анафилаксия нередко становится причиной гибели людей.

Так, восемнадцатилетний юноша из Лондона, праздновавший свой день рождения вместе с девушкой, погиб после того, как перекусил жареной курицей в забегаловке. Смерть от анафилаксии настигла его в очереди на колесо обозрения. Подоспевшие медики почти час пытались реанимировать юношу, но спасти его так и не удалось.

Причиной анафилактического шока может стать употребление аллергенных продуктов не только в пищу. Женщину из Сан-Диего убила приверженность к лечению природными средствами — натуропат, к которому она обратилась с жалобами на экзему, пытался вылечить ее при помощи инфузионной терапии с куркумой. При введении лечебной смеси женщина перестала отвечать на вопросы, и обеспокоенный натуропат вызвал медиков. Врачи боролись за жизнь женщины почти неделю, но спасти ее так и не удалось.

Вскрытие показало, что причиной гибели стала тяжелая аноксическая черепно-мозговая травма, вызванная сердечно-легочной остановкой.

Также было установлено, что у погибшей была аллергия на лактозу, соевый белок, клейковину. Уголовное дело правоохранители заводить не стали.

Из-за такой же травмы мозга умерла и пятнадцатилетняя школьница из британского графства Ланкашир. Анафилактический шок развился после посещения индийского ресторанчика.

Неизвестно, стала ли причиной гибели сама еда или попавшие в нее следы жизнедеятельности мышей — у ресторана были выявлены проблемы с санитарией.

После смерти девочки он был закрыт, а владельцы арестованы.

Аллергия — это повышенная чувствительность организма к воздействию некоторых факторов внешней среды: химических веществ, микроорганизмов и продуктов их жизнедеятельности, пищевых продуктов и т. п. В основе развития аллергии лежит процесс сенсибилизации — приобретения организмом специфической повышенной чувствительности к чужеродным веществам.

При аллергии в организме человека вырабатываются антитела для специфических белков, содержащихся в аллергене.

Повышенная выработка иммуноглобулина Е вызывает выделение из тучных клеток — одного из типов белых клеток крови — биологически активных веществ, в том числе гистамина, который приводит к отекам, спазмам гладких мышц, учащению сердцебиения.

Одним из факторов риска развития аллергии является генетическая предрасположенность. Также существует теория влияния гигиены, согласно которой соблюдение гигиенических норм приводит к тому, что в детстве иммунная система человека недостаточно загружена и в итоге начинает бороться даже с безобидными веществами.