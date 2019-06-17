Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Украине более 100 населённых пунктов остались без электричества 

RT на русском + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщила, что более 100 населённых пунктов в стране остались без электричества из-за непогоды.
Об этом говорится на сайте ведомства.
«В ночь с 16 на 17 июня в результате осложнения погодных условий (ветер, дождь, гроза) из-за срабатывания системы защиты линий электропередачи были обесточены 107 населённых пунктов в трёх областях», — указывается в заявлении.
Уточнятся, что без электричества остались люди во Львовской, Закарпатской и Луганской областях.
Бригады энергетиков занимаются восстановлением электроснабжения.
Ранее в Аргентине и Уругвае произошли массовые сбои в работе электросетей, без света остались около 48 млн человек.
RT на русском: последние новости
В ДНР установили личности причастных к убийству Захарченко Голунов рассказал об отказе сдать отпечатки пальцев В Азербайджане при стрельбе на рынке погибли четыре человека
Происшествия , В мире , Украина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Так это не русские?»: Раскрыта правда об атаке на «Донбасс»342
Экс-комбат «Донбасса» ответил на признание генерала ВСУ61
Умер серийный отравитель пассажиров электричек6
Британия захотела помириться с Россией450
S7 оштрафовали за вспотевший «Чайф»9
Видео
00:38
Врачи рассказали о состоянии Алибасова
Шоу-бизнес
03:33
Умер серийный отравитель пассажиров электричек
Происшествия Криминал
01:10
Опубликовано видео полета Су-27 и Су-30 на малых высотах
Оружие Армия
00:57
Появилось видео жесткой посадки в Краснодаре
Происшествия
02:04
Максим Соколов дал показания по делу об убийстве матери
Происшествия
03:36
Переезд в Луганск: Чичерина изменилась до неузнаваемости
Шоу-бизнес
00:30
Екатеринбург «переименовали» из-за Соловьева
Общество Шоу-бизнес
00:20
Голунов назвал имя избившего его полицейского
Происшествия
04:13
Новый премьер Молдавии сделала заявление об РФ
В мире Политика
03:23
Украина раскроет тайну гибели американцев во Вьетнаме
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение