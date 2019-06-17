S7 оштрафовали за вспотевший «Чайф»

Пассажиры рейса Новосибирск Екатеринбург , в том числе музыканты группы «Чайф», провели 2 декабря 2018 года полет в настоящей бане. Когда Embraer 170 поднялся в небо, на борту сломалась система кондиционирования. Прокуратура , разобравшись, оштрафовала перевозчика на 30 тысяч рублей.

Как рассказали в ведомстве, во время полета действительно температура воздуха в салоне превышала установленные нормы. Более того, с неисправной системой кондиционирования авиакомпанией S7 также выполнен и обратный рейс из Екатеринбурга в Новосибирск.

«Причиной нарушения прав пассажиров явилось ненадлежащее функционирование датчика температуры. Принять меры к исправлению сложившейся на борту воздушного судна ситуации члены экипажа не смогли, поскольку не обладали информацией об особенностях работы прибора», — уточнили в надзорном ведомстве.

Новосибирским транспортным прокурором по результатам проверки внесено представление директору авиакомпании S7 Airlines. Также разработан информационный бюллетень «Об особенностях эксплуатации воздушного судна Embraer 170 в зимний период».

Авиаперевозчика оштрафовали на 30 тысяч рублей. Наказание назначено в соответствии с Административным кодексом России.