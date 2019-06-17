S7 оштрафовали за «летающую баню»

Авиакомпания S7 оштрафована за то, что в салоне ее самолета, в котором находилась в том числе группа «Чайф», было слишком жарко. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Рейс Новосибирск Екатеринбург был осуществлен еще 2 декабря 2018 года. Тогда же о высокой температуре в салоне самолета Embraer 170, а также о присутствии в нем музыкантов «Чайфа» написали СМИ.

Новосибирская транспортная прокуратура инициировала проверку по данным публикациям. Сегодня о ее результатах сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Прокуроры пришли к выводу, что S7 не впервые нарушила статью 14.4 Кодекса об административных правонарушениях «Выполнение работ либо оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов».

Авиакомпания была оштрафована за это на 30 тысяч рублей — минимальную сумму штрафа, предусмотренную для юридических лиц данной статьей.