Корреспонденты программы «Вести недели с Дмитрием Киселёвым» в сюжете, посвящённом расследованию обстоятельств гибели бывшего руководителя Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко, назвали организаторов преступления. Согласно словам источника журналистов, убийство было спланировано сотрудниками украинской Службы безопасности.
В своём материале корреспонденты программы ссылаются на информацию, полученную от спецслужб ДНР. В частности, имена и фамилии предполагаемых организаторов преступления прозвучали из уст человека, чьё изображение на экране было затемнено, а голос изменён. По его словам, убийство Захарченко организовал сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Сергей Моторин, которому помогали его сослуживцы: Владислав Долгозвяга и Сергей Мушта.
В сюжете также говорится, что спецслужбы ДНР имеют достоверные сведения о том, какое подразделение СБУ имеет непосредственное отношение к терактам, совершённым на территории Донбасса. Оказалось, что планированием диверсий занимается пятое управление департамента контрразведки СБУ, созданное при поддержке американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ), которое возглавляет Роман Червинский при помощи двух заместителей: Максима Пропова и Александра Поклада. При этом отмечается, что теракты были совершены при помощи агентов: Александра Байдалы, Андрея Отенко и Дамира Баштанникова. Спецслужбы ДНР подчёркивают, что им известны места жительства всех подозреваемых, причастных к терактам в Донбассе.