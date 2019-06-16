Обдерут до нитки? Как спастись от банковских мошенников

С наступлением лета клиенты целого ряда российских банков подвергаются атакам со стороны мошенников, которые пытаются вывести деньги с карты. Как правило, злоумышленники звонят, притворяясь сотрудниками банков. При этом даже если во входящих определяется номер банка, это не значит, что звонят из кредитной организации. Подозрительным должен быть даже самый простой вопрос, если он подразумевает, что вы должны сообщить данные вашей карты или пароли к ней, говорят эксперты.

C наступлением лета карточные шулеры стали более активными. И речь идет не о профессиональных игроках в карты, а мошенниках, которые названивают клиентам банков под видом службы безопасности. Злоумышленники, пользуясь испугом или растерянностью людей, выманивают у персональные данные их карточных счетов, кодовые слова, CVV-коды, цифры кода из разовых смс-сообщений. Цель у таких звонков — получить доступ к счету и вывести с него средства клиента.

Иногда мошенники звонят с непонятных номеров — то есть таких, по которым нельзя с первого взгляда определить — номер это вашего банка или нет. Например, номер определяется так: 495 — 068 — ХХ-ХХ. Вроде бы, это обычный городской телефонный номер, а номеров у банка может быть много. Иногда бывают звонки «высшего пилотажа» — то есть номер входящего звонка определяется у клиента как номер банка. В этом случае работает очень тонкая программа подмены номера. То есть даже если звонок приходит с номера, который у вас в телефоне записан как номер банка — не надо торопиться отвечать на все вопросы собеседника на другом конце телефонного провода.

«Всегда стоит помнить, что звонок якобы от имени сотрудника банка — один из самых популярных приемов среди мошенников», — говорит директор департамента платежных систем СМП-банка Елена Биндусова.

Звонящие обычно вежливы и корректны. Они называют вас по имени и отчеству. Называть человека по имени и отчеству — это отличительная черта финансовых организаций, в которых клиент оставляет ксерокс или скан паспорта. В этом случае звонящие, скорее всего, имеют под рукой базу данных, в которых есть многие данные о клиенте. Не обязательно эта база украдена из банка — иногда мы сами оставляем наши персональные данные на виду у злоумышленников.

Поэтому — постарайтесь как можно меньше оставлять в различных учреждениях данные своего паспорта.

Обычно звонящие мягко пугают клиента. Якобы только что с его карты был совершен перевод. Сумма называется разная, она может быть как большой — более 100 тыс. руб., так и незначительной — 1-3 тыс. руб Человека спрашивают о том, совершал ли он (она) такой перевод. Клиент, которого застали врасплох, обычно говорит, что переводов не делал.

На днях клиент крупного банка Екатерина тоже столкнулась с попыткой мошенничества. Ей позвонили с неизвестного номера, представились службой безопасности, раз пять спросили, не мог ли перевод суммы в размере 13 тыс. руб. в Казань с ее карты совершить кто-то из родственников. Услышав отрицательный ответ, попросили назвать код из смс-сообщения, которое сейчас придет ей на телефон из другого подразделения службы безопасности банка.

«Даже зная, что у меня на счете карты всего 200 руб., и понимая, что это, скорее всего, мошенники, после того, как у меня пять раз переспросили, не мог ли кто-то из моих родных пользоваться моей картой, я частично начала верить, что звонящие заботятся о сохранности моих средств», — отмечает Екатерина.

У клиента банка могут попросить разные данные карты. Могут просить назвать номер карты, а могут и сами звонящие его продиктовать. Это значит, что номер карты где-то уже «засветился». Иногда спрашивают код с оборотной стороны карты — CVV-код, который никогда называть посторонним лицам, даже сотрудникам банка, нельзя. Могут попросить, как в случае с Екатериной, разовый пароль из смс. Но люди об этом часто забывают.

«Поэтому, если вам поступил сомнительный звонок, не ведите никакие переговоры, даже если звонящий правильно называет ваше имя, фамилию и отчество, номер карты и остаток по счету«, —советует исполнительный директор по технологиям Росгосстрахбанка Олег Галеев.

Кладите трубку

Мошенники также могут сказать испуганному клиенту, что сейчас его переключат на службу автоматизированной обработки данных и там, в тоновом режиме, ему нужно будет «обновить» данные о карте.

Так, на прошлой неделе клиенту крупного иностранного банка позвонили и сказали, что его данные в системе устарели. Клиент ответила, что с момента последнего общения с банком — а это было в момент выдачи карты два года назад — эти данные устареть не могли, так как паспорт, прописку и номер телефона она не меняла.

«А место работы меняли? Сейчас я вас переключу на службу обновления данных, и вы сами введете все свои реквизиты, так мы подтвердим вашу личность», — сказали ей псевдо-операционисты. «А справку с места работы банк у меня при выдаче карты и не спрашивал. И переключать меня никуда не надо, я лучше просто зайду в отделение банка», — сказала девушка и положила трубку.

Если звонящие вам люди куда-то вас переключают и просят совершить какие-то операции якобы с роботом, это тоже не значит, что звонят вам из банка.

«Мошенники всегда будут выпытывать у вас персональные данные, причем это могут быть любые данные. Они будут давить на срочность и пугать клиента тем, что промедление — смерти подобно, так как держать перевод на блоке они долго не смогут», — предупреждает СЕО консалтинговой компании Bulad&Co Булад Субанов. Обычно в ход идут слова о том, что система не сможет долго держать перевод — ну максимум у вас есть минута или пять.

Так что начинают давить — кладите трубку.

«При возникновении малейших сомнений в том, что вам звонят из банка, нужно тут же прервать разговор и самостоятельно позвонить в банк по телефону, указанному на оборотной стороне вашей карты, и уточнить любые вопросы», — рекомендует Олег Галеев.

Более того, отбив подозрительный звонок, надо набирать номер телефона банка вручную, как бы дико в наш просвещенный век это не казалось, советуют эксперты.

Так как если вы перезвоните по тому номеру, с которого вам якобы только что звонили из банка, вы рискуете нарваться все на тех же мошенников, если звонившие использовали технологию подмены номера.

Никому не верю, ничего не скажу

Булад Субанов напоминает, что в случае, если вам звонят сотрудники банка — настоящие, а не мнимые, они будут проверять вас по косвенным данным, которые есть у банка, а уж никак не по номеру карты. Например, попросят назвать кодовое слово, а могут и попросить назвать номер корпуса дома по месту вашей регистрации. Клиент банка вряд ли может забыть, где он живет, а данные карты при этом при идентификации не запрашиваются.

Но как же мошенники узнают номера карт? Никогда не пишите номера своих карт в Интернете — даже для продажи чего-то ненужного лучше завести еще одну карту, номер которой не жалко будет «засветить» — и не держать на ней денег, советуют эксперты.

Директор департамента управления рисками Visa в России Эвелина Нечипоренко отмечает, что одна из популярных схем — это мошенничество с обещанием легкого «заработка» или «выигрыша». Доверчивым соискателям сообщают, что с обещанной «выгоды» им нужно будет предварительно заплатить с карты некую сумму — налог на выигрыш или на вознаграждение за участие в опросе, процент за конвертацию валюты, и т.п.

«Вы оплачиваете предварительную комиссию, а «выигрыш» так и не поступает на вашу карту, а конфиденциальные данные карты попадают в руки злоумышленников, и деньги пропадают со счетов соискателей», — предупреждает она.

Часто данные карты считываются при помощи накладок на банкоматы, которые злоумышленники устанавливают над «окнами» для ввода пин-кода — не даром же банки стали их часто прикрывать гибкими сетчатыми накладками.

«Получив в магазине чек на кассе, после того, как расплатились картой, мы часто оставляем чек там же, в магазине, будучи твердо уверенными, что данных карты на чеке нет. Открыто их чек не содержит, но часто их содержит QR-код, который тоже отображается на чеке. И человек при определенных навыках извлечь из кода много информации о карте», — добавляет Булад Субанов.

Помните, что для оспаривания любой операций, если они все таки были совершены и сделали их не вы, у вас есть 24 часа, говорит эксперт федерального проекта по финансовой грамотности «Финшок» Лолла Кириллова. «Не откладывайте на потом, быстро обращайтесь с соответствующим заявлением в банк», — советует эксперт.