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Задержан подозреваемый в убийстве во время драки селян с цыганами 

Газета.Ru 58 минут назад
Фото: youtube.com
Следственный комитет сообщил о задержании еще 12 человек, которые участвовали в драке селян с цыганами в селе Чемодановка, передает РИА «Новости».
Как сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, один из задержанных подозревается в убийстве 34-летнего мужчины.
Ранее была названа дата похорон жертвы массовой драки в Чемодановке.
Следователи смогли установить всех участников массовой драки, которая произошла в селе Чемодановка Пензенской области.
Предположительно, причиной конфликта стало то, что цыгане приставали к дочерям местных жителей. По другой версии цыгане попытались изнасиловать одну из несовершеннолетних местных жительниц, в результате чего селяне решили за нее заступиться.
В результате произошедшего пять человек пострадали, еще двое были госпитализированы. Один скончался.
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Происшествия , Криминал , Светлана Петренко , СКР , РИА Новости
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