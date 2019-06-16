Девушка умерла после поцелуя с молодым человеком

В Канаде 20-летняя девушка умерла после поцелуя со своим молодым человеком. Об этом сообщает Journal De Quebec.

Как отмечается, у девушки была острая аллергическая реакция на арахис.

Незадолго до встречи молодой человек съел сэндвич с арахисовым маслом. После поцелуя девушке стало трудно дышать, и она воспользовалась своим ингалятором. Однако он не помог.

Парень вызвал машину скорой помощи, но медики не смогли спасти девушку.

Уточняется, что парень не знал о том, что у девушки была аллергия на арахис.

Ранее сообщалось, что французское СМИ опубликует целующихся мужчин-ватерполистов на обложке.