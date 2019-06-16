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Девушка умерла после поцелуя с молодым человеком 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Pixabay
В Канаде 20-летняя девушка умерла после поцелуя со своим молодым человеком. Об этом сообщает Journal De Quebec.
Как отмечается, у девушки была острая аллергическая реакция на арахис.
Незадолго до встречи молодой человек съел сэндвич с арахисовым маслом. После поцелуя девушке стало трудно дышать, и она воспользовалась своим ингалятором. Однако он не помог.
Парень вызвал машину скорой помощи, но медики не смогли спасти девушку.
Уточняется, что парень не знал о том, что у девушки была аллергия на арахис.
Ранее сообщалось, что французское СМИ опубликует целующихся мужчин-ватерполистов на обложке.
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