В Киеве несколько гаражей обрушились из-за взрыва

Взрыв произошел в Шевченковском районе в Киеве , в результате которого несколько гаражей обрушились, сообщает Киевская городская администрация на своей странице в Facebook.

"Взрыв произошел поздно вечером в одном из гаражей во дворе трехэтажного дома на улице Тургеневской, 16. Вещество, повлекшее мощный взрыв, в результате которого разрушены три гаража, пока не установили", — говорится в сообщении.

Добавляется, что спасатели разбирают завалы. Пострадавших не обнаружили.

Отмечается, что в результате взрыва была повреждена газовая труба, часть дома на Тургеневской 16 отключили от газоснабжения.