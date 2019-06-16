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В Киеве несколько гаражей обрушились из-за взрыва 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Взрыв произошел в Шевченковском районе в Киеве, в результате которого несколько гаражей обрушились, сообщает Киевская городская администрация на своей странице в Facebook.
"Взрыв произошел поздно вечером в одном из гаражей во дворе трехэтажного дома на улице Тургеневской, 16. Вещество, повлекшее мощный взрыв, в результате которого разрушены три гаража, пока не установили", — говорится в сообщении.
Добавляется, что спасатели разбирают завалы. Пострадавших не обнаружили.
Отмечается, что в результате взрыва была повреждена газовая труба, часть дома на Тургеневской 16 отключили от газоснабжения.
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