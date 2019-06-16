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В центре Киева прогремел взрыв 

Вести.Ru + ещё 2 40 минут назад
Фото: Вести.Ru
Это произошло во дворе дома, уточняет агентство «Интерфакс».
Сообщается, что взрывной волной выбило окна в соседних зданиях. В районе пострадавшего дома слышен сильный запах газа.
На месте работают спасатели и врачи скорой помощи.
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Происшествия , Интерфакс , Киев
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