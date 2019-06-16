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Лайнер смог приземлиться на «брюхо» без выпущенных шасси 

ТК «Звезда» + ещё 5 1 час назад
Фото: tvculturaam, Instagram
Известно, что в момент ЧП на борту судна находились 34 человека.
В бразильском городе Манаус в международном аэропорту имени Эдуардо Гомеса пассажирский лайнер ATR 42 совершил аварийную посадку. Самолет не смог выпустить шасси, но благодаря профессионализму пилотов никто не пострадал. Инцидент произошел в субботу, 16 июня.
Известно, что в момент ЧП на борту судна находились 34 человека, двое из которых получили легкие травмы по неосторожности, пишет Globo.
Изначально самолет должен был осуществлять рейс Манаус — Карауари, однако через несколько минут после взлета он вернулся в аэропорт. О причинах аварийной посадки не сообщается.
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