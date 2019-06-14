Следователя СКР избили в Москве

По данным канала, неизвестный мужчина нанес ему несколько ударов по голове в подъезда его дома. В травмпункте у Карпова диагностировали черепно-мозговую травму с сотрясением, гематомы и рану волосистой части головы.

Вскоре был задержан подозреваемый — им оказался сосед Карпова, Евгений Рябчиков. Мотивы совершения преступления устанавливаются.

В январе сообщалось об избиении двух сотрудников СК двумя полицейскими. Инцидент произошел в дежурной части полиции, куда сотрудники СК прибыли для проверки жалобы об избиении там задержанного.