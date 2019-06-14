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Следователя СКР избили в Москве 

Lenta.ru 18 минут назад
Фото: РИА Новости
Старшего следователя-криминалиста Следственного комитета России (СКР) Евгения Карпова избили в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По данным канала, неизвестный мужчина нанес ему несколько ударов по голове в подъезда его дома. В травмпункте у Карпова диагностировали черепно-мозговую травму с сотрясением, гематомы и рану волосистой части головы.
Вскоре был задержан подозреваемый — им оказался сосед Карпова, Евгений Рябчиков. Мотивы совершения преступления устанавливаются.
В январе сообщалось об избиении двух сотрудников СК двумя полицейскими. Инцидент произошел в дежурной части полиции, куда сотрудники СК прибыли для проверки жалобы об избиении там задержанного.
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Происшествия , Криминал , Евгений Карпов , СКР , Москва
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