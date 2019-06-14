Старший сын хоккеиста Соколова дал первые показания о дне убийства матери

Раненый сын хоккеиста Максима Соколова пришел в себя и дал первые показания относительно дня убийства его матери.

Молодой человек находится в тяжелом состоянии. Из-за раны на горле он практически не может говорить. Врачи сообщают, что произносить отдельные звуки он сможет примерно через семь дней.

Следователи побывали в палате Соколова. Ввиду тяжелого состояние молодого человека, они пробыли там всего две минуты. Отвечая на вопросы сотрудников правоохранительных органов, Соколов в основном кивал или качал головой.

Как передает Telegram-канал Life Shot, по реакции молодого человека видно, что он не помнит о произошедших событиях. По обнародованной информации, его последним воспоминанием является возвращение домой после ЕГЭ. Однако Соколов подтвердил, что в день убийства он находился в коттедже вместе с братом и матерью.

Напомним, что трагедия в доме бывшего хоккеиста произошла 13 июня. Супруга известного хоккейного вратаря Максима Соколова Ирина была обнаружена мертвой в загородном доме в Ленинградской области. Максима Соколова-младшего нашли там же в тяжелом состоянии. По одной из версий, молодой человек попытался покончить с собой после убийства матери.