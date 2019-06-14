«Паршивая овца»: сын Соколова мог убить мать из-за ревности

Появились подробности жестокого убийства жены бывшего хоккеиста сборной России Максима Соколова, в котором подозревается его младший сын. Стало известно, что ребенок мог испытывать ревность к своему старшему брату, который также получил серьезные ранения в ходе инцидента, но остался жив. Мать и отец якобы уделяли все свое внимание другому чаду, поскольку в детстве тот перенес рак, а младший сын остался без внимания и со временем стал очень конфликтным, что привело в итоге к трагедии и поножовщине.

Убийство жены бывшего вратаря сборной России по хоккею Максима Соколова Ирины могло быть совершено на почве ревности. 13 июня ее труп был обнаружен в коттеджном поселке Новая Романовка, а рядом — обездвиженный старший сын Максим. Полиция задержала по подозрению в причастности к убийству младшего ребенка четы Соколовых, которому сейчас 15 лет. Молодой человек дает противоречивые показания, поэтому следствие, согласно источнику «КП», склоняется к тому, чтобы считать именно его главным подозреваемым в убийстве.

«На допросах младший из сыновей путался в показаниях, давал очень противоречивую информацию. Поэтому он задержан по подозрению в убийстве. Пока старший брат Максим находится в тяжелом состоянии, его допросить невозможно, поэтому, возможно, младший решил переложить вину на него»,

— сказал представитель правоохранительных органов в анонимной беседе.

18-летний Максим, получивший ножевые ранения в область груди и шеи, был госпитализирован в тяжелом состоянии и доставлен в реанимацию, однако сейчас он уже пришел в себя. По решению консилиума врачей молодого человека можно транспортировать в другую больницу, однако специалисты не видят в этом необходимости.

Вратарь молодежной команды СКА, тренирующийся под руководством своего отца, уже представил свою версию произошедшего в беседе со следователем. Однако содержание разговора пока не разглашается.

Что касается его младшего брата, то он утверждает, будто это Максим перерезал горло их матери, а потом грозился убить и его. Однако в пользу другой версии происшествия говорит то, что младшего сына Соколова большинство знакомых характеризуют как проблемного ребенка. Из-за трудностей с дисциплиной родители даже перевели его на домашнее обучение. Об этом еще до трагедии говорил Соколов-старший, который, по своим же словам, мало времени посвящал воспитанию детей.

«Максим хотел себя попробовать вратарем и у него сложилось. А у младшего другой характер. Если что-то получается — хорошо, нет — пусть будет, как будет. Ему было важнее повеселиться, побезобразничать. Очень артистичный парень, после каждого пойманного броска танцевал. Но при этом откровенно часто филонил на тренировках. Пришлось объяснить, что вратарь с таким подходом из него не выйдет. И в итоге он ушел в фехтование — там вроде стало получаться лучше», — говорил Соколов-старший.

«По большому счету я потерял немного воспитания. Оно лежало на жене. В душевном плане дети очень хорошие. В плане дисциплины — особенно у младшего — есть проблемы. И я жалею, что не дотянул такие вещи. А сейчас… когда ты уже не спортсмен, а тренер, времени еще меньше стало»,

— рассказывал экс-игрок сборной.

Не исключено, что проблемы с самоконтролем, возникшие у младшего сына, связаны с давними неприятностями, произошедшими в семье Соколова. Дело в том, что, когда старший сын Максим был маленьким, у него диагностировали тяжелое заболевание — рак крови. Из-за этого мать Ирина уделяла все время ему, а второму ребенку недоставало внимания.

«Почти год Ира пролежала с Максом в больнице, спасала его. И чудо случилось, мальчик выжил, болезнь победили! Помню, как она каждый час мыла пол, чтобы была стерильная частота… Она фантастическая мать, которая полностью посвящала себя детям, даже представить не могу, что сыновья могли совершить такое…» — признается знакомая Соколовых.

При этом об Ирине не все отзываются неоднозначно. Как рассказали близкие семьи, в последнее время она вела себя странно и увлеклась ведической культурой. В браке с хоккеистом она прожила 20 лет, но последние годы жизни практически в одиночку занималась воспитанием двух сыновей. Она очень тяжело переживала разъезды супруга по работе, из-за чего они даже решили жить раздельно два года назад. Это отражалось и на детях.

«В его семье постоянно был разлад. Макс жил сначала у мамы, а потом у папы и был немного закрытым человеком. Отец и мать расходились. Отец постоянно давил на него.

Хотел постоянно от него большего. Был им не доволен, хотя он и так все делал хорошо. Я слышал однажды, как он кричал на своего отца», — поведал друг и коллега Соколова-старшего.

Он пояснил, что старший ребенок был подтвержден постоянному давлению. Находящиеся рядом зачастую не понимали, какие эмоции он испытывает. При этом младший вел себя более спокойно.

«У него то радость, то грусть. Он чем-то отличался от всех. Это точно была не норма поведения. У него постоянно менялись привычки, особенности, поведение. По нему никогда нельзя было понять, рад он или расстроен», — уточнил товарищ Соколова.

«Младший — паршивая овца. Старший сын — звездочка, надежда и опора. Младший — раздолбай и лентяй. Я его видел на тренировках. Он не очень талантлив, не собран, да еще и желания нет. С матерью ссорился постоянно.

Ира Максиму жаловалась. Плюс старшего брата в пример ставят постоянно, батя с Максимом, как с писаной торбой носился, а другой ребенок — не нужен. Вот и переклинило, похоже», — сказал собеседник.

Однако у младшего сына Соколова есть и защитники. Так, один из его друзей на правах анонимности сообщил, что в последнее время подросток часто жаловался на старшего брата, который, по его словам, начал демонстрировать странные вспышки гнева и серьезно конфликтовать с матерью.

«Он говорил, что старший брат стал очень агрессивным, звонил и жаловался на него. Недавно Максим поссорился с мамой из-за какого-то пустяка и разбил стекло в машине. Он срывался по любому поводу. Разбил телевизор, когда проиграл в игре в приставке. До этого ломал джойстик»,

— сообщил друг 15-летнего сына Соколова.

На данный момент оба ребенка экс-хоккеиста и он сам допрошены. Рассматриваются несколько версий произошедшего.