Граната парализовала работу аэропорта

В Детройтском столичном аэропорту округа Уэйн (Detroit Metro Airport) при досмотре ручной клади была обнаружена учебная граната. Об этом сообщает Fox News.

Сотрудники аэропорта в качестве меры предосторожности остановили досмотр пассажиров и оцепили часть аэропорта. Было установлено, что найденная граната — учебная. Пассажир, который пытался провезти гранату, заявил, что он военнослужащий. Тем не менее его привлекли к суду за хулиганство.

Ранее 14 июня сообщалось, что в Индии приговорили к пожизненному сроку и штрафу в миллион долларов Биржу Кишора Саллу (Birju Kishor Salla). В 2017 году он путешествовал рейсом Jet Airways по маршруту Мумбаи — Нью-Дели и оставил записку на коробке с салфетками в туалете бизнес-класса, в которой утверждалось, что на борту находятся угонщики и заложена бомба. После этого капитан воздушного судна решил посадить самолет в Ахмадабаде. Действия Саллы расценили как попытку угона.