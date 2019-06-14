Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Граната парализовала работу аэропорта 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: @bardchat
В Детройтском столичном аэропорту округа Уэйн (Detroit Metro Airport) при досмотре ручной клади была обнаружена учебная граната. Об этом сообщает Fox News.
Сотрудники аэропорта в качестве меры предосторожности остановили досмотр пассажиров и оцепили часть аэропорта. Было установлено, что найденная граната — учебная. Пассажир, который пытался провезти гранату, заявил, что он военнослужащий. Тем не менее его привлекли к суду за хулиганство.
Ранее 14 июня сообщалось, что в Индии приговорили к пожизненному сроку и штрафу в миллион долларов Биржу Кишора Саллу (Birju Kishor Salla). В 2017 году он путешествовал рейсом Jet Airways по маршруту Мумбаи — Нью-Дели и оставил записку на коробке с салфетками в туалете бизнес-класса, в которой утверждалось, что на борту находятся угонщики и заложена бомба. После этого капитан воздушного судна решил посадить самолет в Ахмадабаде. Действия Саллы расценили как попытку угона.
Последние новости
Чемпиона России по сноуборду застрелили в США США покончили с политическим кризисом в Молдавии Малышева ответила на критику выпуска «Откуда берутся кретины?» о детях
Комментарии
Происшествия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опасные замыслы. РФ призвала Лондон объяснить военные планы89
Пока вы не уснули: Блокада Крыма ведет к катастрофе51
Эрдоган пригрозил отомстить войскам Асада39
В России потребовали заблокировать «Чернобыль»58
Россиянина обвинили в убийстве 40-летней давности
Видео
00:20
Голунов назвал имя избившего его полицейского
Происшествия
00:46
«Все нормально»: пилот счел штатной ситуацию с SSJ
Происшествия
01:25
Малышева прервала молчание после скандала
Общество
00:35
Мать-шизофреничка: что будет с девочкой-маугли
Происшествия Статьи
00:45
Испытания «Тор-М2ДТ» показали на видео
Армия Войска
03:55
Психиатры вступились за Малышеву
Общество
01:54
Добронравов перестал угрожать нацбезопасности Украины
Общество В мире
00:42
Трагедия в Раменском: возможному убийце отменили арест
Происшествия
00:28
Всех под арест? Что угрожает россиянам
Общество
02:04
«Будет тяжелым инвалидом»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение