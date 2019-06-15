Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Оправданный по делу об убийстве экс-чиновник ФСИН арестован по делу о взятке 

Газета.Ru + ещё 10 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Суд арестовал бывшего замначальника ГУ ФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергея Мойсеенко по делу о получении взятки, передает ТАСС.
Речь идет о взятке при строительстве крупнейшего в Европе СИЗО "Кресты-2".
Отмечается, что Мойсеенко был задержан в пятницу, 14 июня, у здания Ленинградского областного суда после того, как присяжные вынесли ему оправдательный вердикт по делу об убийстве сотрудника управления ФСИН.
Ранее обвиняемого во взятках при стройке "Крестов-2" перевели под домашний арест. Генподрядчик строительства ООО "Петроинвест" Руслан Хамхоков был задержан в августе 2017 года. Его обвиняют в даче взяток на сумму 250 млн рублей бывшему замначальника управления ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергею Мойсеенко.
Газета.Ru: последние новости
Восьмилетняя девочка умерла после катания на аттракционе Самолет Барселона - Москва экстренно сел из-за буйного пассажира Посадку SSJ 100 в Шереметьево воссоздадут летчики-испытатели
Происшествия , Криминал , Сергей Мойсеенко , Руслан Хамхоков , ФСИН , ИТАР-ТАСС , Ленинградская область , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Дерзкая провокация». В Чехии отреагировали на законопроект РФ168
США захотели погрузить Россию во тьму475
Украину принудят к миру в Донбассе310
Решена судьба захотевших уехать в Канаду кузбассцев157
В России оценили слова Шредера о возвращении Крыма11
Видео
00:57
Появилось видео жесткой посадки в Краснодаре
Происшествия
02:04
Максим Соколов дал показания по делу об убийстве матери
Происшествия
00:20
Голунов назвал имя избившего его полицейского
Происшествия
04:13
Новый премьер Молдавии сделала заявление об РФ
В мире Политика
00:46
«Все нормально»: пилот счел штатной ситуацию с SSJ
Происшествия
00:42
Довели до катастрофы: на Украине ЧС из-за нехватки газа
В мире Статьи
02:26
Кнайсль рассказала, как предложила Путину «нечто забавное»
В мире Европа
01:25
Малышева прервала молчание после скандала
Общество
00:35
Мать-шизофреничка: что будет с девочкой-маугли
Происшествия Статьи
01:18
Ситуация в Косово: шанс для Сербии или ловушка для РФ?
Армия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение