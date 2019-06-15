Оправданный по делу об убийстве экс-чиновник ФСИН арестован по делу о взятке

Речь идет о взятке при строительстве крупнейшего в Европе СИЗО "Кресты-2".

Отмечается, что Мойсеенко был задержан в пятницу, 14 июня, у здания Ленинградского областного суда после того, как присяжные вынесли ему оправдательный вердикт по делу об убийстве сотрудника управления ФСИН.