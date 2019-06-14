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Посольство РФ в США выясняет обстоятельства убийства сноубордиста Кольцова 

ТАСС + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Посольство России в США выясняет обстоятельства убийства в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) бронзового призера чемпионата России 2010 года в дисциплине "биг-эйр" сноубордиста Дмитрия Кольцова. Соответствующее сообщение разместил в пятницу в Twitter консульский отдел российского диппредставительства.
"Из СМИ узнали о трагической гибели в Лос-Анджелесе российского гражданина Дмитрия Кольцова. Выясняем обстоятельства произошедшего, направили запросы американским властям. Поддерживаем связь с родственниками Кольцова", — отметили дипломаты.
Ранее об убийстве россиянина сообщила газета Los Angeles Times. По ее данным, обвинение предъявлено 30-летнему Ретту Маккензи Нельсону, который был ранее арестован.
Нападение, по информации издания, произошло 10 июня в первой половине дня, Нельсон выстрелил из машины в Кольцова. 31-летний спортсмен умер на месте. Отмечается, что Нельсон также стрелял в сопровождающего Кольцова человека, но тот остался в живых. Позднее Нельсон убил заместителя шерифа округа Джозефа Солана. Нельсона также обвиняют в грабеже автомобильной заправки и супермаркета. Ему грозит смертная казнь или пожизненный срок заключения без возможности досрочного освобождения.
Кольцов является серебряным призером Открытого чемпионата Швейцарии по сноуборду в дисциплине "хаф-пайп" (2012).
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Происшествия , США
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