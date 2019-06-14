Сосед Соколовых рассказал новые детали убийства

Сосед семьи экс-вратаря сборной России Максима Соколова рассказал о новых подробностях убийства супруги спортсмена, передает "Пятый канал".

Мужчина отметил, что экстренные службы не прибыли на место быстро.

"Вы бы лучше разобрались, почему "скорая" ехала 25 минут. Почему полиция приехала через 20 минут?.. Когда человек был живой еще", — заявил сосед.

Супруга Соколова Ирина скончалась 13 июня. В ее убийстве обвиняется младший сын Арсений, который также дважды ударил старшего брата Максима ножом.

Ранее сообщалось, что младший сын Соколова мог убить мать из ревности.