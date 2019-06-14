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Сосед Соколовых рассказал новые детали убийства 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.ru
Сосед семьи экс-вратаря сборной России Максима Соколова рассказал о новых подробностях убийства супруги спортсмена, передает "Пятый канал".
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Мужчина отметил, что экстренные службы не прибыли на место быстро.
"Вы бы лучше разобрались, почему "скорая" ехала 25 минут. Почему полиция приехала через 20 минут?.. Когда человек был живой еще", — заявил сосед.
Супруга Соколова Ирина скончалась 13 июня. В ее убийстве обвиняется младший сын Арсений, который также дважды ударил старшего брата Максима ножом.
Ранее сообщалось, что младший сын Соколова мог убить мать из ревности.
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