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Журналист Голунов назвал имя избившего его полицейского 

Lenta.ru 1 час назад
Корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов назвал имя сотрудника полиции, который ударил его после задержания по ложному обвинению в покушении на сбыт наркотиков. Об этом он сказал в интервью телеведущей Ксении Собчак в ее программе на YouTube.
Дело закрыто: Уголовное преследование Голунова прекращено
По словам Голунова, его ударил оперативник Максим Маратович Уметбаев. По выражениею журналиста, Уметбаев вспылил.
«Один из оперативников не выдержал и ударил меня два раза кулаком в висок. Не чтобы это было прямо больно, но ощутимо. Это вполне чувствовалось на следующий день при нажатии, когда приезжала скорая помощь», — рассказал журналист.
Ранее Иван Голунов рассказал, что испытывает панические атаки после задержания полицией и обвинения.
Спецкорреспондента «Медузы» задержали днем 6 июня в Москве в районе метро «Цветной бульвар». Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков.
Процедуру задержания раскритиковали коллеги Голунова, дело вызвало общественный резонанс. У здания ГУ МВД по Москве прошла серия одиночных пикетов, многие участники были задержаны. Тысячи журналистов подписали петиции в защиту Голунова, сотни работников СМИ пришли поддержать его к зданию Никулинского суда Москвы во время определения ему меры пресечения.
11 июня глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что вина Голунова не доказана, а все обвинения с него сняты. Вечером того же дня журналист вышел на свободу.
На следующий день в Москве и других городах России прошли несанкционированные акции в поддержку журналиста. 13 июня президент России Владимир Путин в связи с делом Голунова уволил двух генерал-майоров полиции, о чем его ранее попросил Колокольцев.
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