Голунов назвал имя избившего его полицейского

Журналист Иван Голунов в интервью Ксении Собчак назвал имя оперативника, ударившего его при задержании.

По словам журналиста, оперативник Максим Маратович Уметбаев «не выдержал» и нанес ему два удара кулаком в висок, а после наступил ему ногой на грудь. По информации «Медузы», это произошло в наркодиспансере, куда Голунова привезли из УВД по ЗАО Москвы для медицинского освидетельствования.

«Не чтобы это было прямо больно, но ощутимо. Это вполне чувствовалось на следующий день при нажатии, когда приезжала скорая помощь», — сказал Голунов.

Журналист-расследователь Иван Голунов был задержан 6 июня в Москве на Цветном бульваре. В его рюкзаке был обнаружен наркотик мефедрон, дома у журналиста полицейские нашли еще несколько пакетов с мефедроном и кокаином. Голунову было предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотиков. 11 июня уголовное дело в отношении журналиста закрыли в связи с недоказанностью его вины.