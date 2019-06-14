«Все нормально»: пилот счел штатной ситуацию с SSJ

Командир самолета SSJ100, потерпевшего катастрофу в Шереметьево , оценил ситуацию как штатную после отключения автопилота. Об этом говорится в отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

Пилот сказал бортпроводнику, что "просто возвращаемся".

Диспетчер дал ему указание снижать высоту до 900 метров.

"На запрос диспетчера: "…какая-нибудь помощь необходима будет?" экипаж ответил: "Нет, пока все нормально, штатно", — отмечается в отчете.

Ранее стало известно, что после удара молнии в самолет Sukhoi Superjet 100 у него отключился автопилот.

В мае произошла катастрофа с участием лайнера: во время экстренной посадки загорелся следовавший рейсом Москва — Мурманск SSJ-100. Из 78 человек на борту выжили 37.