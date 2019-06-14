«Не аварийное, просто возвращаемся»: опубликован отчет о катастрофе SSJ-100

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал предварительный отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево . Как сообщает ТАСС, в МАК пришли к выводу, что командир лайнера, несмотря на проблемы со связью и потерю автоматического управления, оценивал ситуацию как штатную.

Из документа следует, что в 15:12:32 КВС командир объяснил старшему бортпроводнику, что самолет возвращается, отметив при этом: «Не аварийное, ничего, просто возвращаемся».

Командир получил указание от диспетчера снижать высоту до 900 метров и разворачиваться. На вопрос диспетчера, требуется ли помощь, экипаж ответил: «Нет, пока все нормально, штатно».

Причиной возвращения в аэропорт в отчете названа попавшая в самолет молния.

В отчете МАК отмечается, что связь с землей была временно нарушена после попадания молнии в самолет, после этого также отключился автопилот и временно не работали бортовые самописцы. Пилоты несколько раз пытались связаться с диспетчером на рабочей частоте, но смогли сделать это только на аварийной частоте.

Кроме того, как сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на отчет, пилоты SSJ100 попытались уйти на второй круг после попытки неудавшегося приземления, а сел лайнер только с третьей попытки.

В МАК указали, что позже на обшивке лайнера были обнаружены повреждения, похожие на следы от удара молнии, уточняет «Коммерсант». Во время предыдущего полета экипаж о каких-либо проблемах с воздушным судном не сообщал.

В отчете отмечается, что комиссия МАК пока не видит необходимости в дополнительных рекомендациях по поводу повышения безопасности полетов.

Отчет содержит фактическую информацию, а также результаты расшифровки данных бортовых и наземных средств объективного контроля и видеоинформации. При поступлении дополнительных данных он может быть дополнен.

Вечером 5 мая лайнер Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» , летевший из Москвы в Мурманск, загорелся во время аварийной посадки в Шереметьево. На борту самолета находились 78 человек, 41 из них погиб.

Следствие рассматривает несколько версий происшествия, в том числе версию о недостаточной квалификации пилотов, диспетчеров и сотрудников, проводивших технический осмотр борта, версию о неисправности воздушного судна и о неблагоприятных метеоусловиях.