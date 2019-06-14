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Следователи назвали новый мотив сестер Хачатурян 

Рамблер 23 минуты назад
Следствие предъявило сестрам Хачатурян обвинение в окончательной редакции. Как рассказал «Интерфаксу» адвокат одной из сестер Алексей Липцер, в этой редакции изменился мотив девушек: теперь это противоправные насильственные действия со стороны отца.
Адвокат добавил, что квалификация дела — убийство по предварительному сговору — не изменилась, а сестры по-прежнему не признают вину в рамках этой квалификации. Предварительное расследование по делу должно завершиться на следующей неделе, после чего стороны начнут знакомиться с материалами дела.
В июле прошлого годы в одном из московских домов нашли тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с ножевыми ранениями. По подозрению в убийстве были задержаны его дочери 17, 18 и 19 лет.
Девушки признали свою вину. Следователи называли мотивом неприязненные отношения с отцом, долгое время причинявшим им моральные страдания. Сестрам предъявили обвинение в убийстве, совершенном группой лиц, и арестовали их на два месяца.
Позже эксперты пришли к выводу, что в момент убийства две старшие сестры были ограниченно вменяемы, а младшая — невменяемой. Их освободили из-под ареста, заменив меру пресечения запретом определенных действий. Речь идет о запрете покидать дом с 21:00 до 07:00, запрете на встречи друг с другом и других ограничениях. Сейчас они живут в разных квартирах.
СМИ писали, что отец девушек употреблял наркотики, бил их, домогался и сам угрожал им убийством. Эти обвинения отвергали друзья погибшего.
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Происшествия , Видео , Михаил Хачатурян
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