Сестрам Хачатурян предъявлено обвинение в окончательной редакции

Липцер сообщил, что сестрам вменяется та же статья — п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору»), передает ТАСС.

«По фабуле обвинения, все сестры принимали участие в инкриминируемом им преступлении», — добавил адвокат.

Отмечается, что накануне СК предъявил обвинение средней сестре Ангелине.

В обвинении следствие указывает, что поступки сестер были спровоцированы действиями их отца Михаила Хачатуряна. Защита намерена обжаловать в прокуратуру квалификацию преступления и настаивает на прекращении уголовного преследования девушек в связи с их непричастностью к убийству.

Следствие по делу пока не окончено.

Напомним, тело Михаила Хачатуряна нашли летом 2018 года на лестничной клетке жилого дома. Задержанные дочери убитого рассказали, что отец издевался над ними, это подтвердили соседи.

Посмертная экспертиза показала, что отец сестер Хачатурян страдал от расстройства личности. Кроме того, сообщалось, что против него могут возбудить уголовное дело посмертно за действия сексуального характера в отношении дочерей.