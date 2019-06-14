Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сестрам Хачатурян предъявлено обвинение в окончательной редакции 

Деловая газета «Взгляд» 50 минут назад
Следственный комитет (СК) предъявил обвинение в окончательной редакции старшей и младшей сестрам Хачатурян по делу об убийстве их отца Михаила Хачатуряна, сообщил адвокат Алексей Липцер, представляющий интересы старшей сестры Крестины.
Липцер сообщил, что сестрам вменяется та же статья — п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору»), передает ТАСС.
«По фабуле обвинения, все сестры принимали участие в инкриминируемом им преступлении», — добавил адвокат.
Отмечается, что накануне СК предъявил обвинение средней сестре Ангелине.
В обвинении следствие указывает, что поступки сестер были спровоцированы действиями их отца Михаила Хачатуряна. Защита намерена обжаловать в прокуратуру квалификацию преступления и настаивает на прекращении уголовного преследования девушек в связи с их непричастностью к убийству.
Следствие по делу пока не окончено.
Напомним, тело Михаила Хачатуряна нашли летом 2018 года на лестничной клетке жилого дома. Задержанные дочери убитого рассказали, что отец издевался над ними, это подтвердили соседи.
Посмертная экспертиза показала, что отец сестер Хачатурян страдал от расстройства личности. Кроме того, сообщалось, что против него могут возбудить уголовное дело посмертно за действия сексуального характера в отношении дочерей.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Вооруженный мужчина напал на прохожих в центре Москвы Мосгорсуд отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района Россиянка умерла на Бали от диабетической комы
Комментарии1
Происшествия , Видео , Михаил Хачатурян , Алексей Липцер , Генпрокуратура РФ , СКР , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликован отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево
ЗРК раздора: Турция пригрозила США из-за С-400175
«Он еще не знал, что мать мертва»36
Трагедия в Раменском: возможному убийце отменили арест56
Вооруженный мужчина напал на прохожих в центре Москвы9
Видео
00:45
Испытания «Тор-М2ДТ» показали на видео
Армия Войска
03:55
Психиатры вступились за Малышеву
Общество
01:54
Добронравов перестал угрожать нацбезопасности Украины
Общество В мире
00:42
Трагедия в Раменском: возможному убийце отменили арест
Происшествия
00:28
Всех под арест? Что угрожает россиянам
Общество
00:37
«Катастрофа»: Чем обернулась блокада Крыма для украинцев
В мире Экология
00:42
В Мурманске выпал июньский снег
Общество Погода
00:14
Появилось новое видео корабля КНР с рельсотроном
Армия Оружие
00:47
На Марсе нашли эмблему Звездного флота из Star Trek
Наука и техника
00:26
Россия нанесла удар в Сирии
Армия Африка
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение