Концы в воду? Алибасова спешно увозят из России

Сын музыкального продюсера Бари Алибасова , находящегося в тяжелом состоянии после отравления, заявил о намерении перевезти отца за границу. По словам Бари Алибасова-младшего, в европейской клинике музыканту будет комфортнее.

Наследник известного музыкального продюсера Бари Алибасова рассказал о желании отправить отца на восстановление в Европу, когда ему станет лучше. Бари Алибасов-младший отметил, что лечение основателя группы «На-На» в отечественной клинике протекает без нареканий, но за границей ему будет комфортнее.

«Возможно, понадобится какая-то реабилитация, которую можно будет проходить за границей. Там какие-то реабилитационные истории можно найти. Как минимум с точки зрения комфорта, может быть, там лучше, чем в Склифосовского. Это, все-таки, Европа», — цитирует сына продюсера ТВЦ.

По словам Алибасова-младшего, в ближайшее время его семья не планирует обращаться к зарубежным медикам, потому что лучшую реанимационную помощь продюсеру могут оказать только в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

«Я не думаю, что в Европе можно найти специалистов лучше, чем у нас в Склифосовского. По одной простой причине: в Европе или Америке вероятность того, что кто-то выпьет упаковку с «Белизной» или «Кротом», похожую на сок, минимальная», — считает сын Алибасова.

«Так как там такое большое наказание, вероятность очень маленькая, что такое произойдет. И у врачей очень мало практики. А в Склифосовского по 200 человек в год приезжают с отравлением именно по той же самой причине. Здесь самый большой практический опыт в мире по решению таких проблем, как у отца», — отметил Алибасов-младший. Он привел в пример случай друга своего товарища, который случайно выпил опасную жидкость в Америке и получил компенсацию в размере $4 млн

Заслуженный артист России проходит лечение в НИИ скорой помощи имени Склифосовского с 4 июня. В этот день Алибасов случайно выпил стакан жидкости для чистки труб, перепутав ее с фруктовым соком. Медики диагностировали у него ожог пищевода четвертой степени, ожоги желудка второй степени и дыхательных путей.

По словам Алибасова-младшего, инцидент произошел на студии звукозаписи — продюсер привык к тому, что рядом с его раковиной стоят разные напитки, и захотел выпить стакан сока.

«Видимо, кто-то незадолго до этого прочищал трубы и забыл убрать емкость», — цитирует сына музыканта НСН.

Несмотря на то, что часть жидкости Алибасов выплюнул, этого было достаточно для причинения серьезной травмы пищеварительной системы. Одной из причин произошедшего сын продюсера считает «суетливый характер» своего отца.

В настоящее время музыкант находится в тяжелом состоянии, но уже узнает родственников и вспоминает отдельные истории из прошлого.

14 июня Алибасову сделают финальную гастроскопию, результаты которой покажут, сохраняется ли угроза его жизни.

Ранее во время пресс-конференции из квартиры продюсера пропал его любимый кот — сфинкс Чуча. Родственники Алибасова забили тревогу и за обнаружение питомца пообещали награду в размере 800 тыс. рублей или бесплатное выступление группы «На-На» на частном корпоративе.

На заманчивое объявление откликнулись неизвестные, которые принесли Алибасовым сфинкса — позже выяснилось, что они вернули другого кота, сообщает РИА «Новости».

В результате семья продюсера потеряла 800 тыс. рублей, получив чужое животное.

«У нас 800 тысяч забрали, а кота не того подсунули», — заявил Алибасов-младший.

Он добавил, что кот действительно очень похож на Чучу, но после проверки оказалось, что это другой канадский сфинкс.

«Помощница не узнала ни фамилию человека, принесшего кота, ни даже не сняла на видео, как произошла передача», — пожаловался Алибасов-младший.

На пропажу животного отреагировал главный «кошатник» страны Юрий Куклачев , пообещав подарить продюсеру нового кота.

«Найдем. У нас они рождаются каждый день. Сфинксов у нас нет, но лучше пушистенькие», — сказал Куклачев.

Сын Алибасова поблагодарил народного артиста России за желание помочь, но заявил, что не будет менять Чучу на другого кота.