Вооруженный мужчина напал на прохожих в центре Москвы

Московские правоохранители задержали неадекватного мужчину с ножом, который ранил двух человек в центре Москвы

Правоохранителям поступила информация от врачей, которым доставили пострадавших. Один прохожий получил удар в грудь, другой — несколько ножевых ранений. На одного из них агрессивный мужчина напал на улице Солянка, на второго — на соседней Покровке.

Злоумышленник уже злоумышленника. Им оказался 28-летний неоднократно судимый мужчина, нападавший на людей на почве употребления алкоголя и личных неприязненных отношений, пишет «Российская газета» со ссылкой на ГУ МВД России по Москве.

Возбуждены уголовные дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Задержанный находится под стражей.