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Вооруженный мужчина напал на прохожих в центре Москвы 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Фото: ТАСС
Московские правоохранители задержали неадекватного мужчину с ножом, который ранил двух человек в центре Москвы.
Правоохранителям поступила информация от врачей, которым доставили пострадавших. Один прохожий получил удар в грудь, другой — несколько ножевых ранений. На одного из них агрессивный мужчина напал на улице Солянка, на второго — на соседней Покровке.
Злоумышленник уже злоумышленника. Им оказался 28-летний неоднократно судимый мужчина, нападавший на людей на почве употребления алкоголя и личных неприязненных отношений, пишет «Российская газета» со ссылкой на ГУ МВД России по Москве.
Возбуждены уголовные дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Задержанный находится под стражей.
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Происшествия , МВД , "Российская газета" , Москва
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