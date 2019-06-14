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В Твери женщина с ребенком на руках бросилась под поезд 

tvernews.ru 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
ЧП произошло 13 июня на станции Тверь около 15.00. Женщина с ребенком на руках прыгнула с платформы под приближающийся "Сапсан". Машинист поезда применил экстренное торможение. К счастью, трагедии удалось избежать.
Выяснилось, что на платформе женщина была вместе с мужем.
Между ними произошел конфликт, так, по крайней мере, объяснил случившееся мужчина. У телеканала РЕН есть видео с камер наблюдения. На нем видно, что некий мужчина подходит, забирает ребенка у женщины и уходит.
Как сообщили ТИА в ЛО МВД по станции Тверь, женщину с травмами госпитализировали, а ребенка передали отцу. По данному факту проводится проверка.
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