В Твери женщина с ребенком на руках бросилась под поезд

ЧП произошло 13 июня на станции Тверь около 15.00. Женщина с ребенком на руках прыгнула с платформы под приближающийся "Сапсан". Машинист поезда применил экстренное торможение. К счастью, трагедии удалось избежать.

Выяснилось, что на платформе женщина была вместе с мужем.

Между ними произошел конфликт, так, по крайней мере, объяснил случившееся мужчина. У телеканала РЕН есть видео с камер наблюдения. На нем видно, что некий мужчина подходит, забирает ребенка у женщины и уходит.

Как сообщили ТИА в ЛО МВД по станции Тверь, женщину с травмами госпитализировали, а ребенка передали отцу. По данному факту проводится проверка.