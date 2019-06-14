«Сбросили с шестого этажа»: подробности убийства россиянки в Бахрейне

О гибели девушки родственникам сообщила ее подруга из Бахрейна, пишет портал 59.ru.

"Убили её 5 июня, сбросили с шестого этажа, — рассказала сестра погибшей. — Кто именно — не знаю. Пока идет следствие, мне ничего толком не говорят. "

По словам сестры, несколько месяцев назад Любовь начала общаться на сайте знакомств с жителем Бахрейна Хасоном, а затем переехала к нему.

«Мы испугались, конечно, не пускали ее. Но Люба все равно уехала — такой у нее характер был», — отметила ее сестра.

По словам женщины, Хасон обеспечивал ее сестру, Любовь даже присылала деньги родственникам и рассказывала, что у них все хорошо. Семье девушки он показался «адекватным парнем».

Пресс-секретарь консульства РФ в Бахрейне Ярослав Левин подтвердил «КП», что тело девушки нашли у гостиницы. Он отметил, что говорить о причинах случившегося пока рано.

РИА Новости уточняет, что информацию о гибели россиянки уже проверяют в управлении Следственного комитета РФ по Пермскому краю. К ситуации подключили «необходимые службы, сотрудников Следственного комитета и полиции».

Сестра девушки 11 июня объявила сбор средств для транспортировки тела в Россию. По ее словам, в посольстве РФ в помощи отказали. 14 июня она сообщила РИА Новости, что необходимая сумма почти собрана.