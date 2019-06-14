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«Сбросили с шестого этажа»: подробности убийства россиянки в Бахрейне 

Рамблер + ещё 3 53 минуты назад
Фото: 59.ru
Жительница Пермского края, 22-летняя Любовь М. погибла в Бахрейне 5 июня при невыясненных обстоятельствах. Об этом пишет «Комсомольская правда — Пермь» со ссылкой на сестру девушки.
О гибели девушки родственникам сообщила ее подруга из Бахрейна, пишет портал 59.ru.
"Убили её 5 июня, сбросили с шестого этажа, — рассказала сестра погибшей. — Кто именно — не знаю. Пока идет следствие, мне ничего толком не говорят. "
По словам сестры, несколько месяцев назад Любовь начала общаться на сайте знакомств с жителем Бахрейна Хасоном, а затем переехала к нему.
«Мы испугались, конечно, не пускали ее. Но Люба все равно уехала — такой у нее характер был», — отметила ее сестра.
По словам женщины, Хасон обеспечивал ее сестру, Любовь даже присылала деньги родственникам и рассказывала, что у них все хорошо. Семье девушки он показался «адекватным парнем».
Пресс-секретарь консульства РФ в Бахрейне Ярослав Левин подтвердил «КП», что тело девушки нашли у гостиницы. Он отметил, что говорить о причинах случившегося пока рано.
РИА Новости уточняет, что информацию о гибели россиянки уже проверяют в управлении Следственного комитета РФ по Пермскому краю. К ситуации подключили «необходимые службы, сотрудников Следственного комитета и полиции».
Сестра девушки 11 июня объявила сбор средств для транспортировки тела в Россию. По ее словам, в посольстве РФ в помощи отказали. 14 июня она сообщила РИА Новости, что необходимая сумма почти собрана.
Комментарии
Происшествия , СКР , РИА Новости , Комсомольская правда , Бахрейн , Пермский Край , Пермь
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