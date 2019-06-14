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Мосгорсуд отменил решение об аресте экс-главы Раменского района Кулакова 

ТАСС 11 минут назад
Мосгорсуд отменил постановление об аресте бывшего главы Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова, обвиняемого в убийстве общественницы Евгении Исаенковой. Об этом ТАСС сообщил адвокат Артем Сарбашев.
"Оно [постановление] было отменено, но меру пресечения [в виде заключения под стражу] ему сохранили до 24 июня. До этого времени должно пройти новое судебное заседание по тому же ходатайству [следствия об аресте]", — сказал Сарбашев.
По словам адвоката, в судебном заседании будет озвучена новая информация по уголовному делу. Суд заново рассмотрит доводы следствия и защиты.
"Экспертизы уже готовы, и мы надеемся, что там будут уже оправдывающие моменты", — сказал адвокат.
В частности, к заседанию может поступить биллинг мобильного телефона Кулакова и убитой Евгении Исаенковой, результаты трассологической, генетической и других экспертиз.
Появились данные экспертизы тела Исаенковой
Как сообщил Сарбашев, сейчас Кулаков находится в СИЗО Серпухова. На заседании с ним был установлен телемост из суда. По словам адвоката, жалоб на условия содержания у обвиняемого нет.
"Мы с ним поговорили, и он пояснил, что отношение очень хорошее, уважительное, доброжелательное", — сказал Сарбашев.
1 июня Бабушкинский суд Москвы арестовал Кулакова до 7 июля. Кулаков не признал вину в убийстве. По его словам, Исаенкова была ему близким человеком и правой рукой на работе, которую "заменить никто не мог". Кулаков заявил, что в момент убийства находился дома в кругу семьи.
Кулаков был задержан 31 мая. По данным следствия, в ночь на 2 мая в салоне автомобиля он убил 39-летнюю заместителя главы Общественной палаты Раменского района Евгению Исаенкову, к которой "испытывал личные неприязненные отношения". По данным СК, женщина была задушена руками и предметом из ткани, возможно, колготками или платком. В пятницу стало известно, что Кулаков досрочно сложил полномочия главы района 29 мая.
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Комментарии5
Происшествия , Видео , Андрей Кулаков , Мосгорсуд , ФСИН , Московская область
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