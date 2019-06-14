Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москвич насмерть забил свою знакомую 

Вести Подмосковья 2 часа назад
Фото: ТАСС
В Москве расследуется факт убийства, сообщили изданию «Вести Подмосковья» в пресс-службе ГУ МВД России по столице. Инцидент произошел 11 июня около пяти часов утра в Таганском районе Москвы (ЦАО).
На улице Талалихина был обнаружен труп 40-летней москвички с поломанным носом, кровоподтеками и ссадинами лица. У женщины была обнаружена колото-резаная рана подбородка. Труп отправили на судебно-медицинскую экспертизу и развернули оперативно-розыскные мероприятия.
Был задержан 40-летний безработный. На его след удалось выйти спустя двое суток. Мужчина признался, что убил свою знакомую в ходе ссоры. Возбуждено уголовное дело. Проводится проверка произошедшего.
Вести Подмосковья: последние новости
Уголовное дело в отношении журналиста Голунова прекращено Из-за брошенного окурка случился пожар в Измайловском кремле В квартире на западе Москвы нашли мертвой молодую девушку
Происшествия , МВД , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обвиняемому в убийстве любовницы чиновнику отменили арест30
Почему корабли Украины не атакуют Керченский пролив33
ЛНР: Военный ВСУ расстрелял сослуживцев110
Психиатры вступились за Малышеву13
США напуганы отношением Европы к РФ187
Видео
03:55
Психиатры вступились за Малышеву
Общество
00:42
Обвиняемому в убийстве любовницы чиновнику отменили арест
Происшествия
00:28
Всех под арест? Что угрожает россиянам
Общество
00:37
«Катастрофа»: Чем обернулась блокада Крыма для украинцев
В мире Экология
00:42
В Мурманске выпал июньский снег
Общество Погода
00:14
Появилось новое видео корабля КНР с рельсотроном
Армия Оружие
00:47
На Марсе нашли эмблему Звездного флота из Star Trek
Наука и техника
00:26
Россия нанесла удар в Сирии
Армия Африка
06:14
«Оружие конца света»: в Германии оценили «щит Путина»
Армия Статьи
01:01
Малышева взбесила россиян
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение