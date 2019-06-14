Москвич насмерть забил свою знакомую

Москве расследуется факт убийства, сообщили изданию «Вести Подмосковья» в пресс-службе ГУ МВД России по столице. Инцидент произошел 11 июня около пяти часов утра в Таганском районе Москвы (ЦАО).

На улице Талалихина был обнаружен труп 40-летней москвички с поломанным носом, кровоподтеками и ссадинами лица. У женщины была обнаружена колото-резаная рана подбородка. Труп отправили на судебно-медицинскую экспертизу и развернули оперативно-розыскные мероприятия.

Был задержан 40-летний безработный. На его след удалось выйти спустя двое суток. Мужчина признался, что убил свою знакомую в ходе ссоры. Возбуждено уголовное дело. Проводится проверка произошедшего.