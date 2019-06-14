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Пожар в детском саду в Екатеринбурге ликвидирован 

ТАСС + ещё 14 1 час назад
Фото: МЧС РФ
Спасатели ликвидировали пожар в двухэтажном здании частного детского сада в Екатеринбурге, сообщается в пятницу на сайте регионального главка МЧС.
"В 08:47 мск пожарные справились с огнем в здании частного детского сада, открытое горение ликвидировано. Сейчас пожарные проводят проливку и разбор сгоревших конструкций. Причина пожара устанавливается, на месте работают пожарные дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории", — говорится в сообщении.
Информация о пожаре на улице Викулова поступила в 07:34 мск. Площадь пожара составляла 150 кв. метров. Спасатели эвакуировали из здания 25 человек, в том числе 18 детей.
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Происшествия , Пожары , Екатеринбург
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