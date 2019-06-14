Пожар в детском саду в Екатеринбурге ликвидирован

Спасатели ликвидировали пожар в двухэтажном здании частного детского сада в Екатеринбурге , сообщается в пятницу на сайте регионального главка МЧС.

"В 08:47 мск пожарные справились с огнем в здании частного детского сада, открытое горение ликвидировано. Сейчас пожарные проводят проливку и разбор сгоревших конструкций. Причина пожара устанавливается, на месте работают пожарные дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории", — говорится в сообщении.

Информация о пожаре на улице Викулова поступила в 07:34 мск. Площадь пожара составляла 150 кв. метров. Спасатели эвакуировали из здания 25 человек, в том числе 18 детей.