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CNN: умерла актриса Эдит Гонсалес 

ТАСС + ещё 19 3 часа назад
Фото: EPA
Мексиканская актриса Эдит Гонсалес, известная по роли Леонеллы Вильяреаль в сериале "Дикая роза" (Rosa salvaje, 1987-1988), умерла в возрасте 54 лет. Об этом в четверг сообщил американский телеканал CNN.
По данным телеканала, причиной смерти актрисы стал рак, с которым она боролась на протяжении последних трех лет. У Эдит Гонсалес остались муж и 14-летняя дочь Констанца.
Актриса также снималась в сериалах "Богатые тоже плачут" (Los ricos tambin lloran, 1979 -1980), "Дикое сердце" (Corazn salvaje, 1993) и многих других.
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Происшествия , Эдит Гонсалес , CNN
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