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Отец офицера ФСБ из расследования Голунова открестился от его ареста 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Первый канал / YouTube
Бывший помощник министра обороны России, а ныне военный пенсионер Игорь Медоев опроверг причастность к незаконному уголовному преследованию журналиста Ивана Голунова, который в своем расследовании про похоронный бизнес написал о его сыне — подполковнике ФСБ Марате Медоеве. Об этом пишет «Новая газета».
Журналисты взяли комментарий у Медоева-старшего в Словакии, где тот проживает в настоящее время. Он заявил, что после возвращения в Россию хотел бы встретиться с Голуновым. Пенсионер утверждает, что ни он, ни его сын непричастны к аресту журналиста.
«Я попрошу его [Голунова] написать, что мы не имеем отношения к его аресту. Мой сын даже не знает, как выглядит Иван Голунов. Он был на отдыхе в Сочи и был очень удивлен, когда прочитал в интернете, что его имя связывают с арестом. Журналисты занимаются fakenews, когда пишут, что его семья каким-то образом причастна», — сказал Медоев-старший.
Он отметил, что его не волнует, кто стоит за преследованием журналиста. По его словам, он очень хорошо знает министра внутренних дел России Владимира Колокольцева: они вместе отмечают праздники и проводят выходные.
Медоев сказал, что вышел на пенсию в 2010 году и искал красивое место, где сможет встретить старость. «Мне нравятся люди здесь, я быстро освоил язык. Мы проводим здесь время с внуками», — объяснил он, добавив, что у него были причины покинуть Россию.
Начальник управления ФСБ по Москве и Московской области Алексей Дорофеев и его помощник, подполковника ФСБ Марат Медоев стали героями нового расследования Ивана Голунова, посвященного похоронному бизнесу Москвы и его связям с силовиками.
Московская полиция днем 6 июня задержала в Москве корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков и отправили под домашний арест. Грубые нарушения при задержании журналиста и явный провокационный характер его уголовного преследования вызвали резкий общественный резонанс: у здания главного управления МВД по Москве собралось большое количество людей, требуя освобождения Голунова. 11 июня глава МВД Владимир Колокольцев заявил о закрытии дела против Голунова и его освобождении. 12 июня в Москве и ряде городов прошла несанкционированная акция в поддержку журналиста. 13 июня президент России Владимир Путин уволил из органов внутренних дел двух генерал-майоров полиции в связи с делом Голунова.
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Комментарии
Происшествия , Игорь Медоев , Иван Голунов , Владимир Колокольцев , Алексей Дорофеев , Владимир Путин , ФСБ , МВД , Словакия , Сочи
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