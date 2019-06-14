Отец офицера ФСБ из расследования Голунова открестился от его ареста

Бывший помощник министра обороны России , а ныне военный пенсионер Игорь Медоев опроверг причастность к незаконному уголовному преследованию журналиста Ивана Голунова , который в своем расследовании про похоронный бизнес написал о его сыне — подполковнике ФСБ Марате Медоеве. Об этом пишет «Новая газета».

Журналисты взяли комментарий у Медоева-старшего в Словакии , где тот проживает в настоящее время. Он заявил, что после возвращения в Россию хотел бы встретиться с Голуновым. Пенсионер утверждает, что ни он, ни его сын непричастны к аресту журналиста.

«Я попрошу его [Голунова] написать, что мы не имеем отношения к его аресту. Мой сын даже не знает, как выглядит Иван Голунов. Он был на отдыхе в Сочи и был очень удивлен, когда прочитал в интернете, что его имя связывают с арестом. Журналисты занимаются fakenews, когда пишут, что его семья каким-то образом причастна», — сказал Медоев-старший.

Он отметил, что его не волнует, кто стоит за преследованием журналиста. По его словам, он очень хорошо знает министра внутренних дел России Владимира Колокольцева : они вместе отмечают праздники и проводят выходные.

Медоев сказал, что вышел на пенсию в 2010 году и искал красивое место, где сможет встретить старость. «Мне нравятся люди здесь, я быстро освоил язык. Мы проводим здесь время с внуками», — объяснил он, добавив, что у него были причины покинуть Россию.

Начальник управления ФСБ по Москве и Московской области Алексей Дорофеев и его помощник, подполковника ФСБ Марат Медоев стали героями нового расследования Ивана Голунова, посвященного похоронному бизнесу Москвы и его связям с силовиками.