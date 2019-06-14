В Петербурге из горящего приюта спасли более 300 животных

Санкт-Петербурге из горящего приюта были спасены 300 кошек и семь собак.

Об этом сообщает kp.ru, ссылаясь на пресс-службу ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Возгорание произошло в приюте для животных «Брошенный ангел» утром 14 июня.

«Благодаря слаженной работе спасателей, огонь удалось быстро потушить! К огромной радости, никто из людей и животных не пострадал», — написали сотрудники приюта в соцсетях.

Отмечается, что для тушения пожара были задействованы 37 спасателей.

5 июня пожар произошёл на складе строительных материалов в Санкт-Петербурге.

В середине апреля URA.RU передавало о пожаре на стройплощадке общественно-делового центра в Челябинске, который произошёл из-за недостаточного контроля со стороны подрядной организации.