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В Петербурге из горящего приюта спасли более 300 животных 

RT на русском + ещё 8 1 час назад
Фото: ©Пресс-служба ГУ МЧС по СПб/ RT
В Санкт-Петербурге из горящего приюта были спасены 300 кошек и семь собак.
Об этом сообщает kp.ru, ссылаясь на пресс-службу ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.
Возгорание произошло в приюте для животных «Брошенный ангел» утром 14 июня.
«Благодаря слаженной работе спасателей, огонь удалось быстро потушить! К огромной радости, никто из людей и животных не пострадал», — написали сотрудники приюта в соцсетях.
Отмечается, что для тушения пожара были задействованы 37 спасателей.
5 июня пожар произошёл на складе строительных материалов в Санкт-Петербурге.
В середине апреля URA.RU передавало о пожаре на стройплощадке общественно-делового центра в Челябинске, который произошёл из-за недостаточного контроля со стороны подрядной организации.
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