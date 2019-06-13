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Орнеллу Мути приговорили к шести месяцам тюрьмы 

News.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Знаменитая итальянская актриса Орнелла Мути окончательно приговорена к шести месяцам тюремного заключения за предоставление фальшивой медицинской справки в 2010 году.
Такое решение принял Кассационный суд Италии, подтвердив приговор апелляционного суда от июля 2017 года. 10 декабря Мути пропустила спектакль в городе Порденоне со своим участием, сославшись на ларингофарингит. Руководству театра она предоставила фальшивую медицинскую справку. Сама же артиситка была замечена на благотворительном ужине в Санкт-Петербурге вместе с американским актёром Кевином Костнером.
Против Мути подали иск. Её гонорар за участие в том спектакле составил €25 тысяч. Теперь, чтобы избежать заключения, ей необходимо выплатить неустойку театру в размере €30 тысяч. Актриса уже извинилась перед зрителями, отметив, что заболевание не позволяло ей выступать на сцене из-за больных связок. На ужине же необходимости говорить не было.
Ранее News.ru писал о том, что американский кинорежиссёр Фрэнсис Форд Коппола получит премию Кинофестиваля имени братьев Люмьер, который состоится во французском Лионе. Во время смотра организуют показ отреставрированных картин 80-летнего мэтра.
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Происшествия , Шоу-бизнес , Кевин Костнер , Фрэнсис Форд , Италия
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