Орнеллу Мути приговорили к шести месяцам тюрьмы

Знаменитая итальянская актриса Орнелла Мути окончательно приговорена к шести месяцам тюремного заключения за предоставление фальшивой медицинской справки в 2010 году.

Такое решение принял Кассационный суд Италии , подтвердив приговор апелляционного суда от июля 2017 года. 10 декабря Мути пропустила спектакль в городе Порденоне со своим участием, сославшись на ларингофарингит. Руководству театра она предоставила фальшивую медицинскую справку. Сама же артиситка была замечена на благотворительном ужине в Санкт-Петербурге вместе с американским актёром Кевином Костнером

Против Мути подали иск. Её гонорар за участие в том спектакле составил €25 тысяч. Теперь, чтобы избежать заключения, ей необходимо выплатить неустойку театру в размере €30 тысяч. Актриса уже извинилась перед зрителями, отметив, что заболевание не позволяло ей выступать на сцене из-за больных связок. На ужине же необходимости говорить не было.