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Орнеллу Мути посадят в тюрьму за ужин с Путиным 

Рамблер 14 минут назад
Фото: РИА Новости
Итальянская актриса Орнелла Мути приговорена к шести месяцам тюремного заключения за предоставление фальшивой медицинской справки в 2010 году. Об этом сообщает news.ru.
Орнелла Мути захотела российское гражданство
Кассационный суд Италии оставил в силе приговор апелляционного суда от 2017 года.
В декабре 2010 года Мути предоставила фальшивую медицинскую справку в театр, где должен был состояться спектакль с ее участием.
В этот же день актриса была замечена на благотворительном ужине в Санкт-Петербурге, где присутствовал президент России Владимир Путин.
Руководство театра обратилось в суд, уличив Мути в предоставлении поддельной справки и потребовав возместить выплаченный Мути гонорар.
Согласно решению суда, актриса сможет избежать тюремного заключения, если выплатит театру неустойку в размере 30 тысяч евро.
Актриса уже принесла извинения. Она заявила, что не могла выступить перед зрителями из-за ларингофарингита, а на ужине в Санкт-Петербурге говорить не было необходимости.
Комментарии3
Происшествия , Шоу-бизнес , Владимир Путин
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