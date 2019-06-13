Орнеллу Мути посадят в тюрьму за ужин с Путиным

Итальянская актриса Орнелла Мути приговорена к шести месяцам тюремного заключения за предоставление фальшивой медицинской справки в 2010 году. Об этом сообщает news.ru

Кассационный суд Италии оставил в силе приговор апелляционного суда от 2017 года.

В декабре 2010 года Мути предоставила фальшивую медицинскую справку в театр, где должен был состояться спектакль с ее участием.

В этот же день актриса была замечена на благотворительном ужине в Санкт-Петербурге, где присутствовал президент России Владимир Путин

Руководство театра обратилось в суд, уличив Мути в предоставлении поддельной справки и потребовав возместить выплаченный Мути гонорар.

Согласно решению суда, актриса сможет избежать тюремного заключения, если выплатит театру неустойку в размере 30 тысяч евро.

Актриса уже принесла извинения. Она заявила, что не могла выступить перед зрителями из-за ларингофарингита, а на ужине в Санкт-Петербурге говорить не было необходимости.