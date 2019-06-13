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СМИ: в квартире Карлоса Гона прошли обыски 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Французские следователи провели обыск в доме бывшего главы автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона. Об этом сообщает в четверг радио RMС.
По его информации, речь идет о расследовании, открытом прокуратурой французского города Нантер в связи с возможным злоупотреблением служебным положением на посту главы компании Renault и использованием ее средств в личных целях. Обыск проводили сотрудники Центрального офиса по борьбе с коррупцией, налоговыми и финансовыми нарушениями.
Как сообщила ранее газета Le Figaro, 8 октября 2016 года Карлос Гон отпраздновал свадьбу в Большом Трианоне (один из дворцов на территории Версаля). Стоимость мероприятия составила около €50 тыс., однако, согласно итоговой счет-фактуре, мероприятие было указано как "предложение Версаля". Отмечалось, что данная услуга могла быть предоставлена в рамках меценатского договора, подписанного между автопроизводителем и администрацией дворцового комплекса. В этой связи юристы выразили мнение, что данная услуга носит исключительно частный характер, не отвечающий интересам компании.

Расследование в Японии

Карлос Гон и его близкий сотрудник, бывший член совета директоров Nissan Грег Келли, были арестованы Токийской прокуратурой 19 ноября прошлого года по подозрению в нарушении японского финансового законодательства. Как утверждается, Гон не задекларировал должным образом размеры своего вознаграждения в 9 млрд иен (более $80 млн) в качестве председателя совета директоров Nissan с 2010 года по 2018 год. По данным следствия, он также переложил на корпорацию свои личные финансовые потери от неудачных операций с ценными бумагами в 2008 году. Гон был лишен постов председателя правления в Nissan, Mitsubishi и Renault.
В конце апреля экс-главу автомобильного альянса освободили из тюрьмы и отправили под домашний арест под залог в 500 млн иен (примерно $4,5 млн).
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Происшествия , Грег Келли , Renault , Нантер
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