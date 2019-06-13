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Одной из сестер Хачатурян предъявили обвинение в окончательной редакции 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Следственный комитет России предъявил обвинение в окончательной редакции Ангелине Хачатурян по делу об убийстве своего отца Михаила Хачатурян. Как уточнил ТАСС ее адвокат Алексей Паршин, СК инкриминирует его подзащитной совершение преступления по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство").
"Только что Ангелине следователь предъявил в окончательной редакции обвинение в убийстве. При этом в обвинении следствие указало, что действия моей подзащитной были спровоцированы действиями потерпевшего [Михаила Хачатуряна]", — сказал защитник, уточнив, что следствие по делу пока не закончено.
Как ожидается, предъявить обвинение в окончательной редакции старшей и младшей сестре Хачатурян следствие планирует 14 июня.
Ранее адвокат старшей сестры Крестины Алексей Липцер сообщил ТАСС, что защита настаивает на прекращении уголовного преследования в связи с ее непричастностью к убийству отца. По его словам, соответствующее ходатайство было составлено на основании результатов проведенного расследования, множества полученных судебных экспертиз. Кроме того, как утверждает Липцер, установленные в ходе расследования путем проведения следственных действий (допросы, проверка показаний на месте) и экспертиз обстоятельства "говорят о том, что Крестина невиновна, ей не может быть предъявлено обвинение в совершении преступления".

Дело об убийстве

Три сестры обвиняются в убийстве своего 57-летнего отца Михаила Хачатуряна. Его тело с множественными колото-резаными ранениями было обнаружено 27 июля 2018 года в доме на Алтуфьевском шоссе в Москве. На допросе девушки признали вину и пояснили, что у них сложились неприязненные отношения с отцом из-за того, что он на протяжении длительного времени причинял им моральные и физические страдания. Посмертная психолого-психиатрическая экспертиза позднее установила, что у Хачатуряна были расстройства личности, а у старшей сестры эксперты выявили расстройства психики на почве домогательств и издевательств со стороны отца.
2 августа Останкинский суд Москвы арестовал их. 27 сентября Басманный суд Москвы изменил им меру пресечения с заключения под стражу на запрет определенных действий, они были освобождены в зале суда.
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Комментарии
Происшествия , Алексей Паршин , Михаил Хачатурян , Алексей Липцер , Ангелина Хачатурян , СКР , ИТАР-ТАСС
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