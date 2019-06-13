Одной из сестер Хачатурян предъявили обвинение в окончательной редакции

"Только что Ангелине следователь предъявил в окончательной редакции обвинение в убийстве. При этом в обвинении следствие указало, что действия моей подзащитной были спровоцированы действиями потерпевшего [Михаила Хачатуряна]", — сказал защитник, уточнив, что следствие по делу пока не закончено.

Как ожидается, предъявить обвинение в окончательной редакции старшей и младшей сестре Хачатурян следствие планирует 14 июня.

Ранее адвокат старшей сестры Крестины Алексей Липцер сообщил ТАСС, что защита настаивает на прекращении уголовного преследования в связи с ее непричастностью к убийству отца. По его словам, соответствующее ходатайство было составлено на основании результатов проведенного расследования, множества полученных судебных экспертиз. Кроме того, как утверждает Липцер, установленные в ходе расследования путем проведения следственных действий (допросы, проверка показаний на месте) и экспертиз обстоятельства "говорят о том, что Крестина невиновна, ей не может быть предъявлено обвинение в совершении преступления".

Дело об убийстве

Три сестры обвиняются в убийстве своего 57-летнего отца Михаила Хачатуряна. Его тело с множественными колото-резаными ранениями было обнаружено 27 июля 2018 года в доме на Алтуфьевском шоссе в Москве. На допросе девушки признали вину и пояснили, что у них сложились неприязненные отношения с отцом из-за того, что он на протяжении длительного времени причинял им моральные и физические страдания. Посмертная психолого-психиатрическая экспертиза позднее установила, что у Хачатуряна были расстройства личности, а у старшей сестры эксперты выявили расстройства психики на почве домогательств и издевательств со стороны отца.

2 августа Останкинский суд Москвы арестовал их. 27 сентября Басманный суд Москвы изменил им меру пресечения с заключения под стражу на запрет определенных действий, они были освобождены в зале суда.